توزيع أزيد من 152 ألف طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة خلال رمضان

الجزائر - كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن توزيع أزيد من 152 ألف طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة عبر كامل التراب الوطني، وذلك في إطار الحملة التضامنية خلال شهر رمضان الكريم.

وخلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الهلال الأحمر الجزائري، أوضحت السيدة حملاوي أن "عملية التحضير للحملة التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك توجت بتوزيع 152.549 طرد غذائي وزع على العائلات المعوزة والمحتاجين عبر كامل التراب الوطني، وذلك بإشراف من السلطات المحلية وبمساهمة اللجان المحلية للهلال وبتبرعات العديد من المتبرعين والمساهمين الاقتصاديين ومختلف الجمعيات الوطنية".

وفي نفس السياق، لفتت السيدة حملاوي إلى تخصيص "226 مطعم إفطار، إضافة إلى 82 نقطة توزيع على مستوى الطرق السيارة ومراكز الحراسة والحدود" وكذا "3 خيم عملاقة توفر أزيد من 1200 وجبة إفطار يوميا بكل من بوراشد (عين الدفلى) وادي العثمانية (ميلة) والجباحية (البويرة)، إضافة إلى المطعم الرئيسي بساحة أول ماي، وذلك بمساهمة اللجان الولائية للجزائر العاصمة وبلدية سيدي أمحمد".

من جانب آخر، تطرقت ذات المتحدثة إلى عمليات الختان الجماعي التي نظمها الهلال لفائدة 5.665 طفل وكذا كسوة العيد لأطفال العائلات الضعيفة الدخل واليتامى، حيث تم توزيع 35.864 كسوة، بالإضافة الى عمليات تضامنية أخرى، على غرار تقديم 1960 وحدة من الأفرشة والأغطية وأزيد من 40 طنا من المواد الغذائية على المدارس القرآنية خلال الشهر الفضيل، علاوة على تقديم هدايا للأطفال المرضى بالمستشفيات.

وأضافت أن العمليات التضامنية لهذه السنة "تضاعفت 3 مرات مقارنة مع سابقاتها، وذلك بفضل التجديد والتشبيب الذي عرفته اللجان الولائية للهلال الأحمر الجزائري وكذا مساهمة المحسنين"، مؤكدة في هذا السياق أن "برامج الهلال الأحمر الجزائري متواصلة وستشمل تجهيز قاعات للعلاج، تكوين نزلاء المؤسسات العقابية في الإسعافات الأولية وافتتاح 3 مراكز جديدة لرعاية أطفال التوحد مع تكوين عائلاتهم في طرق التعامل مع أبنائهم على مستوى العاصمة وكذا برنامج تكوين المتطوعين في كيفيات الاستجابة السريعة للكوارث".

وبخصوص المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أوضحت السيدة حملاوي أنها بلغت 420 طنا تم نقلها عبر جسر جوي لطائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي، بأوامر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار التضامن اللامشروط للجزائر مع الشعب الفلسطيني الشقيق.