Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 13:00     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- سيتم غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة تكريم الفائزين في الطبعة الرابعة من المسابقة الوطنية "لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء" المنظمة من قبل الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، حسبما أفاد به، يوم الإثنين، بيان لذات الوكالة.

و أوضح البيان أن "الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية كانت قد أطلقت خلال شهر رمضان المعظم وبالشراكة مع قناة القرآن الكريم للتلفزيون العمومي, النسخة الرابعة من المسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء, بمشاركة 210 مترشح, وذلك بهدف تشجيع الأجيال المستقبلية على ضرورة الاهتمام بهذا المورد الحيوي".

و استهدفت هذه المسابقة --يضيف نفس المصدر-- فئة الأطفال ما بين 5 و 16 سنة, على المستوى الوطني وهذا بالمشاركة عبر الصفحة الرسمية الفايسبوك للوكالة, وسيتم خلال مراسم الحفل الذي سينظم على مستوى منتزه الصابلات, توزيع الجوائز على الفائزين بهذه الطبعة التي جاءت تحت شعار "الماء في القرآن".

و بالمناسبة, سيتم الإمضاء على اتفاقيتي شراكة, الأولى ستكون ما بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والمؤسسة العمومية المكلفة بتسيير وادي الحراش, والثانية ما بين ذات الوكالة و شركة المياه والتطهير سيال, وفقا لذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 15 أفريل 2024 13:33
كلـمات مفتـاحيــة :
تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 13:00     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.15

حوادث المرور: وفاة 2963 شخصا وإصابة 13394 آخرين خلال سنة 2023

24.04.15

جامعة البليدة1 تبرم إتفاقية تعاون مع أكاديمية التعليم العالي باسطنبول التركية

24.04.15

كرة اليد (كأس ''السوبر'' الإفريقي/وهران-2024)/نصف النهائي-سيدات : بريميرو الأنغولي يفوز…

24.04.15

تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء غدا الثلاثاء بالجزائر…

24.04.15

صندوق النقد الدولي/البنك العالمي: محافظ بنك الجزائر يشارك في الاجتماعات الربيعية بواشنطن

24.04.15

دراجات/طواف الجزائر2024: الإتحادية تعلن عن مسار الطبعة ال24

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.10

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك

24.04.10

عيد الفطر: رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك النظامية وعمال الصحة

24.04.10

الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بعيد الفطر المبارك

24.04.09

رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من نظيره التونسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

24.04.09

رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

24.04.09

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك