تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة

حوادث المرور: وفاة 2963 شخصا وإصابة 13394 آخرين خلال سنة 2023 -

كرة اليد (كأس ''السوبر'' الإفريقي/وهران-2024)/نصف النهائي-سيدات : بريميرو الأنغولي يفوز على ''دي جي أس بي'' الكونغولي (33-24) ويتأهل للنهائي -

رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي -

فلسطين : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 797 شهيدا -

الوزير الأول يشرف على مراسم توقيع إتفاقية إحتضان الجزائر للمعرض الإفريقي للتجارة البينية -

الجزائر تحيي غدا الثلاثاء يوم العلم في ظل إصلاحات عميقة تشهدها المدرسة والجامعة -

شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط: إختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار من 8 إلى 20 مايو -

حج 2024: إنطلاق اليوم عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة -

كأس الجزائر: مولودية الجزائر تصعد إلى المربع الذهبي بفوزها على وداد تلمسان (2-0) -

لا قدرة لا للمنطقة ولا للعالم على تحمّل مزيد من الحروب -

كرة اليد/بطولة إفريقيا للأندية: نتوقع مستوى عال خلال طبعة وهران -

الرد الإيراني على الكيان الصهيوني: بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد -

إنعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية بالجزائر العاصمة -

عطاف يستقبل نظيره البيلاروسي -

تجارة: تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة -

وهران: أكثر من 200 عارض منتظرون في الطبعة 26 للصالون الدولي للصحة -

عيد الفطر: السيد لعقاب يشرف على حفل استقبال على شرف منتسبي قطاع الإعلام والاتصال -

الشلف: استزراع مليوني وحدة من صغار السمك بسواحل بني حواء -

الرابطة الثانية: أولمبي أقبو يحلق عاليا و رائد القبة يقلص الفارق مؤقتا -