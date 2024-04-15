تكريم الفائزين بالمسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة

و أوضح البيان أن "الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية كانت قد أطلقت خلال شهر رمضان المعظم وبالشراكة مع قناة القرآن الكريم للتلفزيون العمومي, النسخة الرابعة من المسابقة الوطنية لتلاوة آيات قرآنية حول قيمة الماء, بمشاركة 210 مترشح, وذلك بهدف تشجيع الأجيال المستقبلية على ضرورة الاهتمام بهذا المورد الحيوي".
و استهدفت هذه المسابقة --يضيف نفس المصدر-- فئة الأطفال ما بين 5 و 16 سنة, على المستوى الوطني وهذا بالمشاركة عبر الصفحة الرسمية الفايسبوك للوكالة, وسيتم خلال مراسم الحفل الذي سينظم على مستوى منتزه الصابلات, توزيع الجوائز على الفائزين بهذه الطبعة التي جاءت تحت شعار "الماء في القرآن".
و بالمناسبة, سيتم الإمضاء على اتفاقيتي شراكة, الأولى ستكون ما بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والمؤسسة العمومية المكلفة بتسيير وادي الحراش, والثانية ما بين ذات الوكالة و شركة المياه والتطهير سيال, وفقا لذات البيان.