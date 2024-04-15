رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي -

فلسطين : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 33 ألفا و 797 شهيدا -

الوزير الأول يشرف على مراسم توقيع إتفاقية إحتضان الجزائر للمعرض الإفريقي للتجارة البينية لسنة 2025 -

الجزائر تحيي غدا الثلاثاء يوم العلم في ظل إصلاحات عميقة تشهدها المدرسة والجامعة -

شهادتا البكالوريا والتعليم المتوسط: إختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار من 8 إلى 20 مايو -

حج 2024: إنطلاق اليوم عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة -

كأس الجزائر: مولودية الجزائر تصعد إلى المربع الذهبي بفوزها على وداد تلمسان (2-0) -

كرة اليد/بطولة إفريقيا للأندية: نتوقع مستوى عال خلال طبعة وهران -

الرد الإيراني على الكيان الصهيوني: بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد -

إنعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية بالجزائر العاصمة -

عطاف يستقبل نظيره البيلاروسي -

تجارة: تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة -

وهران: أكثر من 200 عارض منتظرون في الطبعة 26 للصالون الدولي للصحة -

عيد الفطر: السيد لعقاب يشرف على حفل استقبال على شرف منتسبي قطاع الإعلام والاتصال -

الشلف: استزراع مليوني وحدة من صغار السمك بسواحل بني حواء -

الرابطة الثانية: أولمبي أقبو يحلق عاليا و رائد القبة يقلص الفارق مؤقتا -

وزير صحراوي يدعو وفدا ألمانيا إلى فضح انتهاكات الاحتلال المغربي -

بطولة إفريقيا للتنس: الجزائر تبقى في نظر الكونفديرالية الإفريقية، رائدة في التنس القاري -

البطولة الافريقية للتنس: اللاعبة الجزائرية باداش تسعى للذهاب بعيدا في المسابقة -