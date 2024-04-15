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حج 2024: إنطلاق اليوم عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 10:45     الفئـة : مجتمـــع
حج 2024: إنطلاق اليوم عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة

الجزائر- تنطلق يوم الإثنين عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة نحو البقاع المقدسة عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"، حسبما أفاد به بيان للديوان.

و أوضح البيان أنه "استكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة إلى البقاع المقدسة عبر +البوابة الجزائرية للحج و تطبيق ركب الحجيج, فإن عملية حجز التذاكر ستنطلق يوم الاثنين, 15 أبريل, وذلك على مستوى مطارات وهران, قسنطينة, الأغواط, بشار, أدرار (تيميمون), على الساعة 21:00, و على الساعة 21:30 بالنسبة لمطار الجزائر العاصمة".

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للتذكير, فإن الديوان الوطني للحج والعمرة, كان قد حدد تاريخ ال15 أبريل, كآخر أجل لاستكمال الإجراءات الإدارية والصحية ودفع تكلفة الحج, حيث دعا إلى التعجيل باستكمال تلك الإجراءات, مع التأكيد على أن كل تجاوز للآجال المشار إليها سيؤدي إلى إلغاء دفتر الحج الخاص بهذا الموسم.

آخر تعديل على الإثنين, 15 أفريل 2024 12:35
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حج 2024: إنطلاق اليوم عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 أفريل 2024 10:45     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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