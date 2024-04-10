إن صالح: الشيخ الحاج عبد الرحمان بن شرودة كرس حياته لتعليم القرآن للناشئة

إن صالح- يشهد للشيخ الحاج عبد الرحمان بن شرودة البالغ من العمر 99 سنة أنه كرس حياته لتعليم القرآن الكريم للناشئة بولاية إن صالح، ويعد من الرعيل الأول من الرجال الذين حفظوا القرآن العظيم بالمنطقة.

و رغم بلوغه سن 99 سنة لا يزال مسجد ''أبي ذر الغفاري" بإن صالح ومحيطه ملاذه المفضل الذي يجمعه برفاقه وتلامذته من رواد المسجد يوميا.

و أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ عبد اللطيف عرعار أن "الشيخ الحاج عبد الرحمان بن شرودة يعد من نماذج أهل القرآن بإن صالح الذين سخروا حياتهم لتعليم القرآن الكريم للناشئة ولا زال يؤدي رسالته التعليمية". و من جهته، يقول الشيخ أحمد ناصر أمين المجلس العلمي بمديرية والشؤون الدينية والأوقاف للولاية أن "الشيخ بن شرودة يعتبر من الرعيل الأول من الرجال بإن صالح الذين حفظوا القرآن الكريم حفظا دقيقا رواية وكتابة ولا يزال بهذا العمر يتمتع بهذه الصفات أداء بطريقة ورش عن نافع إقتداء بشيخه الراحل".

و كان الشيخ بن شرودة قد شق حياته الأولى مع القرآن الكريم على يد شيخه الراحل أمحمد بن عبد الحي بلحي العزاوي منذ أربعينيات القرن الماضي عندما كان الشيخ أمحمد بن عبد الحي بلحي العزاوي، إماما ومعلم قرآن بمسجد أولاد بلقاسم بحي قصر المرابطين بإن صالح.

و يروي تلميذه الشيخ عبد الرحمان بن شرودة بأنه كان يتلو نصف القرآن الكريم وهو على دابته كل خميس أثناء قطعه للمسافة ما بين المسجد ومسقط رأسه بقرية الدغامشة على مسافة نحو ثلاثة كلم من إن صالح المدينة، ويتلو نصفه الثاني لدى عودته.

و في الوقت الذي كان التعليم القرآني مقتصرا على اللوحة الخشبية لازم الشيخ عبد الرحمان بن شرودة معلمه الأول الشيخ أمحمد بن عبد الحي بلحي العزاوي في المسجد والمدرسة القرآنية فحفظ القرآن الكريم وهو شاب يافع.

و انتقل الشيخ الحاج عبد الرحمان بن شرودة وهو شاب في مقتبل العمر في سبعينيات القرن الماضي إلى إن أمناس بولاية إيليزي ليشتغل بإحدى الشركات البترولية عاملا بسيطا بها حتى يعيل والدته.

و شيد مسجد في مطلع ثمانينات القرن الماضي قريبا من مكان تواجد العمال، حيث صلى بهم أول صلاة جمعة بتفويض من مدير الشؤون الدينية والأوقاف حينها الشيخ محمد الزاوي، تقديرا للدور الكبير الذي أداه الشيخ عبد الرحمان بن شرودة في تنوير العمال وتثقيفهم دينيا مما كسب له الود والإحترام بينهم.

و ببلوغه سن التقاعد القانونية عاد الشيخ عبد الرحمان بن شرودة من جديد إلى إن صالح ليستقر بها، فوجد شقيقه الأكبر أحمد قد شيد مسجد ''أبي ذر الغفاري" بالحي الذي يقطن فيه فتولى الإمامة به متطوعا.

إن أهم ما لفت نظر المصلين بهذا المسجد هو قدرة الشيخ على إمامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك لسنوات طويلة وبقراءة مميزة.

و يمتلك الشيخ عبد الرحمان بن شرودة 21 مخطوط نسخت بخط يده تشتمل على خطب منبرية ومنظومات المتون الفقهية العلمية تم جردها و رقمنتها من قبل المركز الوطني للمخطوط بولاية أدرار سنة 2023 باسم خزانة الطالب عبد الرحمان بن شرودة، كما يعتبر أيضا آخر نساخ عصره بإن صالح الذين كان يلجأ إليهم لتدوين العقود والخطب والوصايا.

و قد حظي الشيخ بن شرودة بالتكريم بمناسبة ليلة القدر المباركة لكونه على مشارف مائة سنة في مسار تعليم القرآن الكريم.