وهران: "المسمن" فطائر تقدم إبتهاجا بقدوم عيد الفطر

وهران- تتفنن الكثير من الوهرانيات في تقديم فطائر "المسمن" إبتهاجا بقدوم عيد الفطر المبارك حيث يعتبر هذا النوع من العجائن طقسا مرافقا لأول أيام العيد و طبقا تقليديا لا تعلو عليه الحلويات.

و تفضل الكثير من ربات البيوت بعاصمة غرب البلاد تحضير "المسمن" باكرا بعد صلاة الفجر كونه عادة و تقليدا يتمتع بشعبية واسعة عند مختلف شرائح المجتمع و الفئات العمرية و لا يمكن الاستغناء عنه في وجبة صباح العيد فيما تلجأ أخريات الى اقتناء هذا النوع من العجائن جاهزا.

و تحرص نساء على تقديم "المسمن" مع حبات من التمر للمصليين عند خروجهم من المساجد و بعد تبادل التهاني و ذلك إكراما لهم و فرحة بعيد الفطر أو تقديمه للضيوف أو عند تبادل الزيارات، حسبما أوضحته السيدة فاطمة من منطقة بوتليليس التي قالت "انه تقليد ورثناه عن جداتنا و نعمل على نقله للجيل الجديد للحفاظ على هذا التراث المطبخي".

و تزين مائدة صباح يوم العيد بطبق من المسمن الذي يرافقه العسل و التمر مع فناجين القهوة أو الشاي بالنعناع و ما طاب من حلويات فيما يفضل بعض من عشاق "المسمن" غمسه في السكر الذي يضفي عليه ذوقا لذيذا.

و يعتبر "المسمن" الذي يحمل شكل مربعا و خفيف الحجم من أبسط و أسهل و أسرع الفطائر ولا يكلف كثيرا و لا يتطلب جهدا كبيرا في تحضيره و يتكون من الدقيق و الماء و الملح و الخميرة و الزبدة و الزيت لقلي هذه الفطيرة.

و على الرغم من التطور الحاصل في المجتمع و العصرنة في عالم العجائن و الحلويات لا يزال "المسمن", الذي يحتل الصدارة في المطبخ الجزائري و في موائد مختلف المواسم الاجتماعية و "الوعدات" و في المناسبات الدينية، يحافظ على وصفته القديمة وهي في متناول الجميع.

و حفز الإقبال على تناول "المسمن" الذي يعد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر الكثير من الحرفيات في الطبخ و الحلويات التقليدية بفتح محلات لبيعه و الترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

كما يعتبر مشروعا مربحا للماكثات في البيت لاسيما مع أواخر شهر رمضان و يشكل مصدر رزق عند الباعة المتجولين الذين يعرضونه بأسعار معقولة.