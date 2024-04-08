رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك -

تيزي وزو: المقروط وتيحبولين، سلاطين مائدة العيد -

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البرازيلي -

تربية: ندوة وطنية لتقييم عمليات تسيير الفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية -

فطوركم فلسطيني : برنامج تلفزيوني يحتفي بالمطبخ الفلسطيني -

توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع -

اجتماع تنسقي بين وزارتي المالية والاتصال -

وفاة الكاتب والناقد ابراهيم صحراوي -

الشروع في إستلام الملفات الخاصة بإصدار نشريات دورية وصحف إلكترونية -

فلسطين: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 33 ألفا و360 شهيدا -

إعادة تأهيل السد الأخضر: توجيهات رئيس الجمهورية رؤية متكاملة في سبيل تجسيد هذا البرنامج -

مؤسسة النظافة لولاية الجزائر تسطر برنامجا خاصا بعيد الفطر -

التحالف الوطني المتحد الأمريكي يجدد تضامنه مع الشعب الصحراوي في كفاحه العادل -

40207 شهداء ومفقودين جراء 2941 مجزرة للاحتلال منذ بدء العدوان على غزة -

رياض منصور يشيد في نيويورك بجهود الجزائر لصالح القضية الفلسطينية -

هواة الراديو في الجمهورية الصحراوية يحصدون ميداليات دولية -

مستغانم : ترقب 15 هيكلا تربويا جديدا خلال الدخول المدرسي المقبل -

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية -

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر -