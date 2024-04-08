للإشارة, فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع عبر مختلف ولايات الوطن وتتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء في علم الفلك.
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر
أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 20:30 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, المجتمعة مساء اليوم الاثنين بدار الإمام (الجزائر العاصمة), أن بعد غد الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر, وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
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