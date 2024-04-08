Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 20:30     الفئـة : مجتمـــع
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر

الجزائر- أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف, المجتمعة مساء اليوم الاثنين بدار الإمام (الجزائر العاصمة), أن بعد غد الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر, وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

للإشارة, فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع عبر مختلف ولايات الوطن وتتشكل من علماء في الشريعة الاسلامية وخبراء في علم الفلك.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 أفريل 2024 14:29
كلـمات مفتـاحيــة :
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك بالجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 20:30     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.09

رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

24.04.09

الفاو/ حبوب: توقعات بإرتفاع الإنتاج العالمي إلى 2841 مليون طن خلال 2024

24.04.09

أجواء عيد الفطر تغيب عن القدس بسبب العدوان الصهيوني على غزة

24.04.09

 تيزي وزو: المقروط وتيحبولين، سلاطين مائدة العيد

24.04.09

شمول مالي: بنك التنمية المحلية يختتم برنامجه التحسيسي المنظم خلال رمضان

24.04.09

فلسطين: الإحتلال الصهيوني يعتدي على عائلة الأسير الشهيد دقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.08

بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى كينيا

24.04.08

الوزير الأول يستقبل سفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية بالجزائر

24.04.08

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر

24.04.08

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية

24.04.08

المعركة الدبلوماسية الجديدة للجزائر: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

24.04.08

عطاف يؤكد عزم الجزائر وكينيا على تعزيز علاقاتهما