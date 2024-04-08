نقل: تسطير برامج خاصة خلال يومي عيد الفطر

الجزائر - وضعت مختلف شركات النقل العمومي برامج خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل تسهيل تنقل الأشخاص وتمكينهم من الاحتفال بهذه المناسبة في أحسن الظروف الممكنة.

وبهذه المناسبة، خصصت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ثلاث بواخر للسماح لأكبر عدد من الجزائريين المقيمين بالخارج بقضاء عطلة العيد بالجزائر تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

و حسب المعطيات التي قدمتها المؤسسة, فقد تم نقل ما مجموعه 1.294 مسافرا و1.034 مركبة من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة ووهران.

من جهتها، وضعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية برنامجا خاصا للرحلات الدولية باتجاه الجزائر للفترة الممتدة من 10 مارس إلى 13 أبريل الجاري سمح لها ببيع 47.791 تذكرة، بتخفيضات تصل إلى 50% تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب الأرقام التي كشفت عنها الشركة.

سوقرال وإيتوزا تتجندان

و بخصوص النقل البري, أعدت شركة تسيير و استغلال المحطات البرية للجزائر (سوقرال) برنامجا خاصا بعيد الفطر يشمل توفير 5.000 رحلة يومية انطلاقا من مختلف محطات الحافلات تمتد من الأسبوع الأخير من شهر رمضان إلى الأسبوع الثاني بعد عيد الفطر.

وفي هذا الاطار، طلبت سوقرال خدمات العديد من شركات النقل التي تمتلك حافلات غير مستغلة لمضاعفة عدد الخدمات حيث تم تخصيص أرصفة لأصحاب النقل المرخص لهم بممارسة نشاطهم أيام العيد مع مضاعفة عدد عمال النظافة والسلامة والصيانة في جميع المحطات و وضع نظام مناوبة على مستوى جميع المحطات البرية لضمان الخدمة 24 ساعة / 24 .

وفيما يتعلق بالعاصمة، أعدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة (إيتوزا) برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين على مستوى الجزائر العاصمة بمناسبة عيد الفطر المبارك من خلال تغطية 186 خطا ب 189 حافلة خلال اليوم الأولى من العيد و263 حافلة لليوم الثاني و189 حافلة لليوم الثالث لهذه المناسبة.

و قد تم تحديد ساعات العمل من 6:00 صباحا إلى الساعة 19:00 مساء لمناوبات النهار ومن الساعة 19:00 مساء إلى 1:40 صباحا خاصة بالمناوبات الليلية بمعدل ??30 دقيقة بين كل حافلة وأخرى، حسب مؤسسة ايتوزا.

كما سطرت المؤسسة برنامجا للنقل إلى جامع الجزائر حيث يكون الانطلاق بداية من الساعة 05:30 صباحا وتكون العودة بعد صلاة عيد الفطر وهذا انطلاقا من محطات :

أول ماي، المعدومين، محطة 08 ماي 1945، محطة القبة، زرالدة، سيد عبد الله، الرغاية، أولاد موسى، خميس الخشنة، حمادي، بئرتوتة، الكاليتوس، براقي، باش جراح، عين النعجة و الحراش.

علاوة عن ذلك، سيتم توفير حافلات لنقل المواطنين نحو المقابر بخمسة خطوط استثنائية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 13:40 زوالا انطلاقا من محطات أول ماي وساحة الشهداء والحراش إلى مقبرة العالية، ومن شوفالي إلى مقبرة دالي إبراهيم، ومن باش جراح إلى مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي.

تكييف برنامج النقل عبر السكك الحديدية

فيما يتعلق بالنقل عبر السكك الحديدية، وضعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا خاصا لهذه المناسبة يتضمن 240 رحلة يومية: 16 رحلة على الخطوط الرئيسية، و 65 رحلة على الخطوط الجهوية، و 150 رحلة على خطوط الضواحي.

وتعتزم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية نقل أكثر من 400 ألف مسافر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وأول يومين من عيد الفطر وذلك من خلال تعزيز سعة القطارات بعربات إضافية، مع تسيير القطارات من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.

وستستأنف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية العمل بالبرامج المعتادة للرحلات (البرنامج المطبق قبل شهر رمضان) ابتداء من اليوم الثاني لعيد الفطر، مع استئناف الرحلات المعلقة.

بالنسبة لمؤسسة مترو الجزائر، ستبدأ عربات المترو العمل خلال أيام عيد الفطر من الساعة 5 صباحا إلى غاية الساعة 9 مساء، بينما تعتزم شركة استغلال الترامواي (سيترال) تشغيل عرباتها في الجزائر من رويسو باتجاه درقانة ابتداء من الساعة 5:30 صباحا إلى الساعة 22:00 بينما سيكون الترامواي في الخدمة من درقانة باتجاه رويسو ابتداء من الساعة 5:30 صباحا إلى 20:40 سا.