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أمن وطني: مخطط أمني خاص بعيد الفطر المبارك

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 16:43     الفئـة : مجتمـــع
أمن وطني: مخطط أمني خاص بعيد الفطر المبارك

الجزائر- وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مخططا أمنيا عبر كامل إقليم إختصاصها، يتضمن جملة من التدابير الإحترازية الأمنية والوقائية الرامية إلى ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته، حسب ما أفاد به، يوم الإثنين، بيان لذات الهيئة الأمنية.

و يرتكز هذا المخطط --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- على "تشكيلات أمنية ثابتة ومتحركة من مختلف الوحدات العملياتية للأمن الوطني, تسهر على ضمان أمن المواطن, بالإضافة إلى تعزيز انتشار عناصر الشرطة على مستوى الساحات والأماكن العمومية ومحطات نقل المسافرين".

كما "ستحرص فرق الأمن العمومي على ضمان الانسيابية المرورية, وتعزيز أمن الطرقات ومحاربة ظاهرة اللاأمن المروري, من خلال فرقها الميدانية المسخرة, لتفادي الازدحام المروري عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص", يضيف البيان.

و في هذا الإطار, تهيب المديرية العامة للأمن الوطني بكافة مستعملي الطريق العام, إلى "ضرورة احترام قواعد قانون المرور والتحلي بقواعد السياقة السليمة", مع التذكير بأن الأرقام الخضراء 1548 و17 إلى جانب الدعائم الرقمية الرسمية للشرطة الجزائرية تبقى في خدمة المواطن على مدار 24 ساعة.

آخر تعديل على الإثنين, 08 أفريل 2024 18:22
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أمن وطني: مخطط أمني خاص بعيد الفطر المبارك
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 16:43     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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