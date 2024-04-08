الدرك الوطني: مخطط وقائي خاص بمناسبة عيد الفطر المبارك

و أوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مواصلة تطبيق المخطط الموضوع خلال شهر رمضان الفضيل الرامي إلى حماية الأشخاص والممتلكات, اتخذت قيادة الدرك الوطني إجراءات وقائية من خلال تكييف التشكيلات العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن حفاظا على جو الطمأنينة والسكينة".
كما أقرت في نفس السياق جملة من الإجراءات والترتيبات بغية "تأمين المواطنين خلال توافدهم وترددهم على الأماكن العمومية، بالخصوص المساجد وأماكن الترفيه، إضافة إلى ضمان سيولة في حركة المرور عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص".
و في هذا الإطار --يضيف البيان-- تم اتخاذ "جميع الإجراءات الأمنية اللازمة بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة نهارا وليلا وذلك بإقحام جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني بمختلف تخصصاتها لضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة بهدف التدخل ومد يد المساعدة وتقديم خدمة جوارية ذات نوعية للمواطن".
كما سيتم, ضمن نفس المخطط الوقائي, "تكثيف الدوريات مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر مداخل المدن ومحاور الطرق السريعة والطريق السيار وكل شبكات المواصلات, بما فيها خطوط السكة الحديدية، بغرض تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين لتأمين تنقل المواطنين، خاصة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق يوم العيد، والتي ستشهد كثافة مرورية كبيرة وزيادة في عدد المسافرين ما بين ولايات الوطن وفي كل الاتجاهات عبر وسائل النقل الخاصة والعمومية".
و في هذا الإطار، تدعو قيادة الدرك الوطني المواطنين الى احترام قواعد قانون المرور، ضمانا لأمنهم وسلامتهم، مع تذكيرهم بالوسائط المتاحة أمامهم, على غرار الرقم الأخضر المجاني (1055) الذي يبقى تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة وموقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد وكذا صفحة "طريقي" للاطلاع على حالة الطرقات.