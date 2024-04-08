إختتام الطبعة ال14 لحفظ القرآن والترتيل لصالح المحبوسين: قرابة ال10 آلاف مشاركا

تيبازة - كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل أسعيد زرب سهرة أمس الأحد بمناسبة تنظيم فعاليات اختتام الطبعة ال14 لحفظ وترتيل القران بالمؤسسة العقابية للقليعة (تيبازة) ان التظاهرة عرفت إقبال كبيرا قدر بنحو 10 الاف مشاركا في الأدوار التصفوية التي جرت بالمؤسسات العقابية عبر الوطن.

و وصف السيد زرب ختاما للتظاهرة الدينية التي تنظم في طبعتها ال14 بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، هذا "الاقبال الكبير بثمرة سياسة اعادة الإدماج التي تضع التربية الروحية و الدينية للمحبوسين في خانة ركائز تلك السياسة التي تهدف أساسا الى تقويم السلوكيات و تقليص أخطار جنوح المحبوسين مجددا بعد انقضاء فترة عقوبتهم".

وأضاف في هذا السياق ان عدد المحبوسين الحافظين لكتاب الله كاملا قد بلغ 163 في حين تمكن 164 محبوسا من حفظ ما بين 30 و 59 حزب و 4194 محبوسا حفظ ما بين 01 و 30 حزبا و 5442 محبوسا حفظ أقل من حزب من إجمالي 9964 يدرسون في أقسام حفظ القران عبر المؤسسات العقابية بالوطن.

وفي هذا السياق، نوه السيد زرب بمجهودات مؤطري النشاط الديني داخل المؤسسات العقابية البالغ عددهم 593 مؤطرا يسهرون على تقديم الدروس والإرشاد والتوجيه والنصح للمحبوسين، عبر 424 قسما لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى المؤسسات العقابية بالوطن.

كما يحتل--يتابع السيد زرب-- التعليم بصفة اجمالية مكانة خاصة لدى المؤسسات العقابية لدعم قدرات المحبوسين و تسليحهم بشهادات و مهارات و زاد روحي يسمح لهم بالاندماج في المجتمع مجددا بعد انقضاء العقوبة حيث بلغ عدد المسجلين هذا الموسم الدراسي في أقسام التعليم بجميع اطواره 43691 محبوسا منهم 7137 في محو الأمية في حين بلغ عدد المسجلين في التعليم العالي عن بعد 1055 محبوسا، منهم 108 يتتبعون فيما يستفيد 108 محبوسا تعليمهم الجامعي كذلك في إطار نظام الحرية النصفية.

وقد تكللت المسابقة التي نظمت في "الترتيل" و "الحفظ" بأربعة فئات البالغين نساء و رجال و الأحداث نساء و رجال إلى جانب ثلاثة فئات اخرى تتعلق ب"تلخيص كتاب" و "احسن قصيدة شعرية" و "احسن انشودة دينية".

وأسفرت المسابقة في فئة الترتيل ذكور بالغين، عن فوز ثلاثة مترشحين بالمرتبة الاولى مناصفة يمثلون المؤسسات العقابية لكل من بوسعادة و القليعة و تيزي وزو فيما عادت المرتبة الثانية في نفس الفئة مناصفة ايضا لثلاثة متسابقين يمثلون المؤسسات العقابية الحراش و عين تادلس و القليعة.

وعادت المرتبة الثالثة في فئة ترتيل القران ذكور بالغين لثلاثة متسابقين يمثلون المؤسسات العقابية لكل من القليعة و الشلف و بوقزول في حين فاز بالمرتبة الأولى في فئة حفظة القرآن الكريم مناصفة ثلاثة متسابقين يمثلون المؤسسات العقابية لكل من البليدة و البويرة و الحراش حسب النتائج النهائية التي أفصحت عنها لجنة التحكيم الوطنية المتكونة من أئمة و رجال دين قبل أن يسدل الستار على طبيعة هذا الموسم ببعض الانشطة الثقافية و الدينية وتكريم الفائزين بجوائز و شهادات شرفية تشجيعا لهم على المجهودات المبذولة.