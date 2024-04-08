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اختتام المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لاتصالات الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 09:06     الفئـة : مجتمـــع
اختتام المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لاتصالات الجزائر

الجزائر - اختتمت مساء أمس الأحد فعاليات المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وترتيله، المنظمة من طرف لجنة المشاركة لاتصالات الجزائر بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحت شعار "القرآن حياة للقلب وروح النفس والعين".

وقد عرفت فعاليات حفل الاختتام التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، حضور كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر و إطارات المؤسسة، وممثلين عن عدة قطاعات ومؤسسات وطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر السيد بلمهدي هذه المسابقة "لفتة عظيمة" للاحتفاء بالقرآن الكريم في شهر رمضان ولياليه المباركة، كما هنأ وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومؤسسة اتصالات الجزائر على هذه المبادرة، موجها شكره إلى لجنة التحكيم والمتنافسين.    

من جهته، توجه السيد بيبي تريكي شكره إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مرافقة اتصالات الجزائر في مسعاها لتحفيز وتكريم حافظي كتاب الله ومرتليه، موجها تهانيه إلى المتفوقين في مختلف الفئات.

بدوره، أوضح رئيس لجنة المشاركة لاتصالات الجزائر، السيد شاوشي سليم أن هذه المسابقة "عرفت مشاركة 630 متنافسا ومتنافسة، تأهل منهم 12 مشاركا للمرحلة النهائية"، كما حث جميع المشاركين على "مواصلة طلب العلم وأن يجمعوا بينه وبين العمل".

وقد عادت المراتب الأولى لأبناء العمال أقل من 19 سنة  لكل من المتسابقة مرام مسيلي من ولاية المدية عن فئة "الحفظ"، والمتسابق الحاج عبد الله خروبي من ولاية ورقلة عن فئة "الترتيل"، فيما عادت المرتبة الأولى عن فئة العاملات والمتقاعدات والأرامل إلى السيدة وفاء لعلى من ولاية باتنة، و محمد العربي رحومة من ولاية وادي سوف عن فئة العمال والمتقاعدين.

وبذات المناسبة تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم، وكذا عمال مؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في القافلة الرمضانية التضامنية "الخير-Idoom.. قافلة القلب".

كلـمات مفتـاحيــة :
اختتام المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لاتصالات الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 أفريل 2024 09:06     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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