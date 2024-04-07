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ليلة الشك لترقب هلال شهر شوال غدا الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 15:26     الفئـة : مجتمـــع
ليلة الشك لترقب هلال شهر شوال غدا الاثنين

الجزائر- أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر شوال والإعلان عن عيد الفطر المبارك, سيكون يوم غد الاثنين.

وإحياء لهذه السنة المباركة, سيشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء بدار الإمام (الجزائر العاصمة) وستبث مباشرة عبر وسائل الإعلام، وفقا للمصدر ذاته.

آخر تعديل على الأحد, 07 أفريل 2024 16:07
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ليلة الشك لترقب هلال شهر شوال غدا الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 15:26     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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