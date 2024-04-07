ليلة الشك لترقب هلال شهر شوال غدا الاثنين

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر -

المعركة الدبلوماسية الجديدة للجزائر: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة -

عيد الفطر المبارك: تقاليد وعادات متنوعة يحييها سكان غرداية -

الدخول المدرسي المقبل سيكون رقمي بشكل كامل -

الغرفة الوطنية للفلاحة: تنظيم سلسلة من التجمعات الجهوية خلال أبريل ومايو -

سيارات: وزارة الصناعة تدعو الوكلاء المعتمدين إلى إحترام آجال التسليم القانونية -

عرقاب يستقبل نوابا من المجلس الشعبي الوطني عن ولاية البليدة -

الوزير الأول يستقبل سفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية بالجزائر -

نقل: تسطير برامج خاصة خلال يومي عيد الفطر -

سكنات عدل 2: منح شهادات التخصيص لكامل المكتتبين المتبقين في غضون أسابيع -

فلسطين: ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى 8145 معتقلا -

تغير في الوضعية الجوية وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية بداية من يوم غد الثلاثاء -

فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 33 ألفا و207 شهيدا -

محروقات: سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع توتال إنرجيز -

حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 1461 آخرين خلال أسبوع -

اجتماع بشأن طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، مطلب الجزائر الدائم الذي ترافع من أجله منذ سنوات -

الفنان الأوراسي قدور بورزام في ذمة الله -

بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى كينيا -

اختتام المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لاتصالات الجزائر -