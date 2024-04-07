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المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: تسخير ثلاث سفن لتمكين الجالية من قضاء العيد في الجزائر

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 14:56     الفئـة : مجتمـــع
المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: تسخير ثلاث سفن لتمكين الجالية من قضاء العيد في الجزائر

الجزائر - أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين, في بيان لها اليوم الاحد, عن تسخير ثلاث سفن لفائدة افراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, قصد تمكينهم من قضاء عطلة العيد بأرض الوطن.

وأوضحت المؤسسة أنه "في اطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لأفراد الجالية الجزائرية وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد, قامت بتسخير ثلاث سفن بكامل طاقاتها الاستيعابية بغرض جلب أكبر قدر ممكن من المغتربين لقضاء عطلة العيد المبارك بأرض الوطن وسط عائلاتهم وأقاربهم".

وفي هذا الإطار, قامت سفينة "طاسيلي 2" بنقل 312 مسافرا و 229 مركبة في رحلة من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة.

كما أقلت السفينة المستأجرة "أريادني" 623 مسافرا و 549 مركبة في رحلة من مرسيليا نحو الجزائر, بينما نقلت بدورها سفينة "الجزائر 2" 256 مركبة و 359 مسافرا في رحلة من مرسيليا نحو وهران, يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الأحد, 07 أفريل 2024 16:23
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المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: تسخير ثلاث سفن لتمكين الجالية من قضاء العيد في الجزائر
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 14:56     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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