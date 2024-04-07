ورقلة : شهر رمضان ينعش التجارة الإلكترونية لربات البيوت

ورقلة- تستغل عديد الحرفيات و الماكثات في البيت بولاية ورقلة مناسبة شهر رمضان الكريم للحصول على دخل إضافي من خلال اختيار منصات التواصل الإجتماعي للترويح لبضائعهن المختلفة سيما منها التي تشهد إقبالا واسعا خلال هذا الشهر الفضيل.

ونظرا للإقبال الواسع على تحضير بعض المنتجات الرمضانية و المنافسة الشديدة بينهن فقد دفع العديد منهن إلى تنويع آليات الترويج لهذه المنتجات, سيما من خلال لجوئهن إلى استخدام شبكات التواصل الإجتماعي لعرضها بأشكال متنوعة وجذابة وتسويقها بأسعار تنافسية بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن والزبونات.

وتعتبر السيدة رقية, (ماكثة في البيت) مختصة في صناعة العجائن المنزلية, من بين تلك النسوة اللائي يستغلن هذه المناسبة الدينية لزيادة دخل العائلة, من خلال الترويج لبضاعتها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي, والتي تعتبرها أفضل وسيلة للتسويق بأقل تكلفة وتحقيق مداخيل معقولة باعتبارها تتعامل مباشرة مع الزبائن, عكس ما كانت - حسبها- تحققه سابقا, حينما كانت تبيع منتجاتها المنزلية لأصحاب المحلات و المقاهي.

وتعرض المتحدثة عبر شبكة ''فيسبوك'' تشكيلات متنوعة من العجائن المورقة وتحضير البعض منها حسب طلب الزبائن, حيث تؤكد أنها تتعامل بكل جدية معهم لإرضائهم وتقول ''أن أغلبهم زبائن متعودين على اقتناء منتوجاتها وليس خلال المناسبات فحسب''.

وأكدت أنها تمارس هذه الحرفة منذ سنوات عديدة, حيث كانت في السابق تبيع منتجاتها لأصحاب المحلات و المقاهي القريبة من مقر سكناها بأسعار زهيدة, لكن مع الإستخدام الواسع لمواقع التواصل الإجتماعي, فقد وجدت فيها أفضل مروج لما تنتجه حيث تتعامل بشكل مباشر مع من يقتني ما تنتجه وبأسعار ''معقولة''.

وذكرت أن تجارتها تعرف في شهر رمضان المبارك رواجا ''كبيرا'', لأن أغلب منتجاتها هي الأكثر استهلاكا خلال هذه المناسبة الدينية التي بفضلها تتمكن من تغطية حاجيات العائلة ومن بينها اقتناء ملابس عيد الفطر.

ومن جهتها, وجدت السيدة ربيعة, القاطنة بحي النصر ( الضاحية الغربية لمدينة ورقلة), مشروعا مربحا خلال شهر رمضان, يتمثل في إعداد أطباق مائدتي الإفطار و السحور للطلبة الجامعيين, حيث تحضر لهم يوميا تلك الأطباق الرمضانية حسب الطلب و بأسعار تقول أنها ''معقولة".

وأشارت أن منتجاتها التي تروج لها عبر شبكة ''فيسبوك'' تعرف اقبالا واسعا من طرف طلبة عديد الإقامات الجامعية الذين يرغبون في اقتناء أطباق منزلية خاصة بالشهر الفضيل وهذا ما دفع بها - كما قالت- إلى توفير خدمة التوصيل إلى إقاماتهم مما يضيف الى مداخلها.

تسويق المأكولات الرمضانية ...حرفة ظرفية لكنها مدرة للمداخيل

ومن جهتها, تعرض السيدة أمينة منتجاتها المنزلية من المأكولات الرمضانية مباشرة على شبكة "فيسبوك", باعتباره - كما قالت- يوفر عليها الوقت والجهد, حيث ذكرت أنها كانت من قبل تضع ما تحضره من "الكسرة و المطلوع " و" أوراق الديول" لدى المحلات القريبة من سكنها, لكن مداخيلها كانت "ضئيلة جدا" باعتبار أصحاب المحلات يشترونها بأسعار زهيدة مقارنة بالسعر الذي تقترحه هذه المحلات, وهو ما دفعها إلى فتح صفحة عبر شبكة ''فيسبوك ''لإستقطاب الزبونات, مما ساهم في انتعاش تجارتها وتحقيق مداخيل معتبرة يوميا.

وأفادت ذات المتحدثة بأن هذه الحرفة على الرغم من أنها ظرفية بالنسبة لها غير أنها تمثل موردا هاما لتغطية مصاريف مائدة رمضان لعائلتها المتكونة من خمسة أفراد وكذا الإدخار لإقتناء مستلزمات عيد الفطر.

و أشارت الحرفية إيدير ياسمينة (حرفية في صنع الحلويات الشرقية), من جهتها, الى أن التسويق والترويج للمنتجات عبر مواقع التواصل الإجتماعي "له فائدة تجارية كبيرة".

وتجد السيدة ياسمينة في صفحات ذات شبكة "فيسبوك" منبرا لعرض ما تحضره من حلويات شرقية متنوعة يتهافت عليها الزبائن لإحياء سهرات شهر رمضان الكريم.

وتقوم بدورها السيدة فاطمة (في العقد السابع من العمر) ومع اقتراب الشهر الفضيل بشراء التوابل في شكلها الأصلي, وتقوم برحيها ثم توضيبها في أكياس مختلفة الأحجام وتسوقها فيما بعد بأسعار مختلفة, عبر شبكة ''فيسوك '' التي تستعملها لتسجيل طلبيات الزبائن من مختلف مناطق الولاية.

و ترى ذات المتحدثة أن هذه الحرفة أصبحت مطلوبة جدا في هذا الشهر الكريم, لأن العائلات باتت تفضل استهلاك توابل نظيفة ومطحونة يدويا.

ويبقي التسوق عبر شبكة الإنترنت من أكثر الخدمات رواجا في أوساط العنصر النسوي بورقلة سيما خلال شهر الصيام, لما توفره هذه الشبكة من عديد الإختيارات والإمتيازات سواء للعائلات المنتجة أو المستهلك.