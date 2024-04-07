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عيد الفطر: الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر

  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 14:04     الفئـة : مجتمـــع
عيد الفطر: الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر - ستكون أيام الأول والثاني والثالث من شهر شوال عام 1445 هجري عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، وهذا بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح نفس المصدر أن "أيام الأول، الثاني والثالث من شهر شوال عام 1445 هجري ستكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

ويأتي هذا الإجراء طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم.

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عيد الفطر: الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر
  أدرج يـوم : الأحد, 07 أفريل 2024 14:04     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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