السيد حيداوي يزور مطاعم إفطار الشباب المتطوع بالعاصمة

الجزائر - قام رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، مساء أمس السبت، بزيارة إلى مطاعم الإفطار التي يشرف عليها الشباب المتطوع من قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجلس.

وقد شملت هذه الزيارة مطاعم كل من فوج "نور الصدى" وفوج "الثبات" ببلدية براقي وفوج "البشير الابراهيمي" ببلدية هراوة لمشاركة الشباب المتطوع في تحضير الوجبات المحمولة للمرضى ومرافقيهم.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس المجلس أهمية مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية والعامة وفي مختلف المبادرات التطوعية، وهذا ترسيخا مثلما قال، لثقافة التضامن والمواطنة.

وأضاف أن هذه المبادرة "مكنت المجلس، عبر أعضائه المنتشرين بمختلف ولايات الوطن، من الوقوف على حوالي 500 مبادرة تطوعية في إطار المسعى الرامي إلى رصد مثل هذه المبادرات المتميزة ونقل انشغالات شبابها ومقترحاتهم".

للإشارة، فإن المجلس الأعلى للشباب أطلق خلال شهر رمضان الكريم مبادرة "برافو شباب" التي تهدف إلى مرافقة وتشجيع المبادرات التضامنية والتطوعية في أوساط الشباب ورصد الاقتراحات والانشغالات الميدانية للشباب المتطوع بغية التعرف على التحديات التي تواجه العمل التطوعي الشبابي في الميدان.