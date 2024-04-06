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حج 2024 : المواطنون الذين لم يقوموا بدفع تكلفة الحج، مدعوون لدفعها قبل 15 أبريل الجاري

  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 17:51     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر - دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له اليوم السبت، كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج والذين لم يقوموا بدفع تكلفة الحج أنهم مدعوون لدفعها لدى إحدى فروع بنك الجزائر بصفة "مستعجلة" قبل تاريخ 15 أبريل الجاري.

وجاء في البيان أن  الديوان "ينهي إلى علم كافة المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لموسم 1445هـ / 2024م والذين لم يقوموا بدفع تكلفة الحج، أنهم مدعوون لدفع التكلفة لدى إحدى فروع بنك الجزائر بصفة مستعجلة قبل تاريخ 15 أبريل الجاري، وذلك  تفاديا لأي تأخير قد لا يكون في صالحهم".

وتابع البيان أن الديوان ينبه الحجاج الميامين الذين اختاروا السفر معه إلى "ضرورة الإسراع من أجل إيداع ملفاتهم بمقر دائرتهم لاستكمال إجراءاتهم الإدارية التي تمكنهم من استصدار تأشيرة الحج".

أما بالنسبة للحجاج الذين اختاروا السفر مع إحدى وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم عملية الحج -- يضيف البيان-- ف"عليهم التقرب منها من أجل استكمال الإجراءات".

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حج 2024 : المواطنون الذين لم يقوموا بدفع تكلفة الحج، مدعوون لدفعها قبل 15 أبريل الجاري
  أدرج يـوم : السبت, 06 أفريل 2024 17:51     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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