اختتام الطبعة ال13 لمسابقة "تاج القرآن" بتتويج 6 فائزين

وقد جرى حفل الاختتام بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، وزير الاتصال، محمد لعقاب، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات دينية وفكرية ومدراء مؤسسات إعلامية وطنية.

وفي تصريح للصحافة، نوه وزير الاتصال ب "القدرات الكبيرة التي أبان عنها المتوجون، سواء من حيث الإلقاء أو التحكم في اللغة"، معتبرا أن هذه المسابقة التي دأب على تنظيمها التلفزيون الجزائري كل سنة تعطي "صورة طيبة" عن الجزائر.

من جانبه، ثمن وزير الشؤون الدينية والأوقاف هذه المبادرة، مبرزا دور المساجد والزوايا في تحفيظ كتاب الله، وهو أمر --مثلما قال-- "يشرف الجزائر في الداخل والخارج".

جدير بالذكر أن هذه الطبعة شهدت أيضا تكريم حفظة القرآن الكريم من فئة ذوي الهمم.