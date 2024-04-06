وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تفعيل العمل الاستباقي تحضيرا لموسم الاصطياف

الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة تفعيل العمل الاستباقي، تحضيرا لموسم الاصطياف المقبل.

وخلال معاينته لمقر الوحدة المركزية للحماية المدنية في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الى الجزائر العاصمة، شدد السيد مراد على أن نشاط موسم الاصطياف لسنة 2024 "يجب أن يتسم بالعمل الاستباقي والتدخل السريع"، مشيرا إلى "شروع ولاة الجمهورية في العمليات الميدانية المتعلقة بالوقاية".

وأضاف بالقول: "نريد صيفا بأقل الخسائر، سواء ما تعلق بمكافحة الحرائق أو موسم الاصطياف عبر الشواطئ".

وبالمناسبة، أبرز الوزير "حرص السلطات العمومية على توفير مختلف الوسائل، وعلى رأسها اقتناء 6 طائرات إطفاء تم استلام 3 منها بغية تعزيز المنظومة الجوية لمجابهة الحرائق".

وبخصوص تقدم أشغال مشاريع الوحدات الجديدة للحماية المدنية بكل من بن عكنون، سطاوالي، بابا حسن، بلوزداد، سيدي عبد الله، أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتسليمها في أقرب الآجال.