تمديد آجال دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى غاية 15 أبريل

الجزائر - أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، عن تمديد الآجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية المطلوبة إلى غاية ال15 أبريل الجاري، وذلك استجابة لطلبات العديد من المواطنين.

وأوضح نفس المصدر أنه "استجابة لطلبات العديد من المواطنين لتمديد الآجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج واستكمال الاجراءات الإدارية والصحية المطلوبة، قرر الديوان الوطني للحج العمرة، بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج، تمديد ذات الآجال إلى غاية يوم الاثنين ال15 من أبريل الجاري على الساعة 20:00 مساء".

وعليه يدعو الديوان الحجاج الميامين إلى "ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة أعلاه"، كما ينهي إلى علمهم أن مختلف المصالح المعنية "تبقى في خدمتهم خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة والسبت".

للإشارة، فإن "كل دفاتر الحج التي لم يدفع حجاجها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة"، وفقا لذات المصدر.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة قد دعا، في بيان له في وقت سابق، المواطنين الذين دفعوا تكلفة الحج إلى إيداع ملفاتهم في "أقرب الآجال" على مستوى مصالح الدوائر او المقاطعات الادارية بغرض استكمال إجراءات تأشيرة الحج.