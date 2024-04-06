إحتفالات عيد الفطر: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر لتفادي مختلف الحوادث

الجزائر- دعت المديرية العامة للحماية المدنية، يوم السبت في بيان لها، المواطنين إلى الحيطة والحذر خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك، لتفادي مختلف الأخطار و الحوادث، خاصة الحوادث المنزلية.



و أوضح البيان أنه "تحسبا للاحتفال بعيد الفطر المبارك, ونظرا للحوادث المسجلة خلال هذه الفترة خاصة الحوادث المنزلية, وحوادث المرور, تنظم المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية وقائية للتحسيس من مجمل هذه الأخطار".

و في سياق الحوادث المنزلية, توصي ذات المصالح "بالرفع من درجات الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية, خاصة على مستوى المطابخ بسبب وجود مختلف التجهيزات والوسائل التي شكل مصدرا للخطر, مثل أجهزة الطهي والخلط السكاكين, زيت القلي ومختلف مواد التنظيف والمواد الخطيرة".

و للحد والتقليل من الحوادث الناجمة عن شراء واستعمال مختلف أنواع ألعاب الأطفال, تنصح الحماية المدنية المواطنين ب"احترام إرشادات السلامة في استعمال هذه الألعاب من طرف الأطفال واختيارها بما يناسب سنهم", داعية إلى ضرورة "القراءة الجيدة واتباع التوصيات المتعلقة بالسن المخصص للعبة و كل التحذيرات الخاصة بها".

و فيما يتعلق بالسلامة المرورية خاصة مع كثافة الحركة المرورية خلال الاحتفالات, دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين إلى "التقيد بقواعد قانون المرور وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة, مع ضرورة لبس الخوذة لمستعملي الدراجات النارية", واضعة رقمها الأخضر (1021) و رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن الحوادث.