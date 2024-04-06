جامع الجزائر: الوزير الأول يشرف على حفل ديني بمناسبة احياء ليلة القدر المباركة

الجزائر- أشرف الوزير الأول السيد نذير العرباوي سهرة أمس الجمعة بجامع الجزائر بالمحمدية (الجزائر العاصمة) على حفل ديني وبمناسبة احياء ليلة القدر المباركة , تم خلاله تكريم الفائزين الاوائل بالمسابقة الوطنية لحفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره ومسابقة الجزائر الدولية لإحياء التراث الاسلامي وكذا مسابقة الجائزة التشجيعية لصغار حفظة القران الكريم .

وحضر هذا الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام والأمين العام لرئاسة الجمهورية, السيد منجي عبد الله, وكذا عميد جامع الجزائر السيد محمد المأمون القاسمي الحسني , إلى جانب أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية وكذا ممثلون عن السلك الدبلوماسي للدول العربية والإسلامية المعتمدين بالجزائر وعدد من شيوخ الزوايا وعلماء الدين الاسلامي الحنيف .

وبمناسبة هذا الحفل تم تكريم الفائزين الثلاثة الاوائل بالمسابقة الوطنية لحفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره في طبعتها الرابعة, ومسابقة الجزائر الدولية لإحياء التراث الاسلامي في طبعتها الرابعة وكذا مسابقة الجائزة التشجيعية لصغار حفظة القران الكريم في طبعتها العشرين الى جانب أعضاء لجنة التحكيم وقراء كتاب الله وأئمة جامع الجزائر, وتم تسليمهم شهادات مسداة من قبل السيد رئيس الجمهورية.

وتوج بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية لحفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره كل السيد بكاري قادة و توج بالجائزة الثانية السيد عبد الحق ديدي والمرتبة الثالثة السيد محمد بلبكوش, أما فيما يخص مسابقة الجزائر الدولية لإحياء التراث الاسلامي فقد توج بالمرتبة الأولى السيد عبد الحليم بيشي فيما توج السيد عبد الرحمن ذويب بالمرتبة الثانية ,وتوج بالمرتبة الثالثة في هذه المسابقة السيد محمد القريز.

أما بخصوص جوائز مسابقة الجائزة التشجيعية لصغار حفظة القران الكريم فقد عادت المرتبة الأولى لنذير حاج والثانية لرفيدة غلام الله وتوج بالجائزة الثالثة عبد الخالق بودودة.

وخلال هذا الحفل نوه المشاركون والمتوجون بجوائز هذه المسابقات الدينية ب"الاهتمام والعناية " التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لخدمة الدين الاسلامي الحنيف.

وبمناسبة هذا الحفل الديني,ألقى الإمام درسا أبرز فيه فضائل شهر رمضان الكريم والمعاني السامية والنبيلة لليلة القدر المباركة, مبرزا أن هذه المناسبة الدينية هي موعد للإكثار من فعل الخيرات والدعوات والاحسان بين أفراد المجتمع , مذكرا ان جامع الجزائر هو صرح ديني يتولى " الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية ".

وقد اختتم هذا الحفل الديني بأداء صلاة التراويح .