بن براهم يدعو فعاليات المجتمع المدني إلى الإنخراط في التحول الرقمي

جانت - دعا رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، مساء أمس الخميس بولاية جانت، فعاليات المجتمع المدني إلى الإنخراط في التحول الرقمي.

و أوضح السيد بن براهم، خلال كلمة له على هامش اختتام الزيارة التي قام بها إلى ولاية جانت ألقاها في حفل أقيم لتكريم المشاركين في الدورة التدريبية لأعضاء الجمعيات بالولاية، أنه "يتعين على فعاليات المجتمع المدني الإنخراط في التحول الرقمي لتحسين قدراته تماشيا مع التحولات الرقمية الحاصلة في العالم، خاصة وأن الدولة تشهد تحولات عديدة نحو الرقمنة، ولابد من سرعة في التحول الرقمي للمرور إلى مرحلة الذكاء الإصطناعي''.

وأشار أن "المرصد إنخرط في هذا الإطار من خلال إنشاء شبكات رقمية على غرار شبكة تتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية و شبكة الحوار وحسن الجوار الإفريقي وشبكة + كفاءة+".

وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني ببلدية برج الحواس (140 كلم شمال غرب جانت) أبرز السيد بن براهم أهمية أداء المجتمع المدني بدور فعال على المستوى المحلي والتخلي عن ما وصفه ب" المجتمع المدني المطلبي" الذي لا يقترح الحلول، مشيرا في ذات السياق أنه يتوجب على الجمعيات استحداث مشاريع حيوية للمساهمة في التنمية المحلية.

وفي رده على الإنشغالات المطروحة من قبل ممثلي المجتمع المدني بذات البلدية والتي تتعلق في مجملها بمجالات الصحة والشباب والرياضة والطاقة، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه يتعين على الجمعيات التجند لأداء دورها المنتظر منها والمساهمة في جهود تحسين الإطار المعيشي للمواطن من خلال تفعيل الحوار المبني على الحقائق مع السلطات المحلية.

وبالمناسبة أشاد السيد نور الدين بن براهم ب"المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي المرابطين في الحدود من أجل حماية الوطن"، مؤكدا في هذا السياق أن "الحفاظ على الأمن عامل أساسي لتحقيق التنمية المنشودة".

وعلى هامش هذه الزيارة أعطى رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني مرفوقا بوالي الولاية بن عبد الله شايب الدور، إشارة انطلاق حملة تشجير على مستوى إبتدائية رابح بيطاط ببلدية برج الحواس قبل أن يزور معرض للصناعات التقليدية خاص بمنتوجات المرأة الماكثة بالبيت.

كما شارك في جانب من الفعاليات الدينية المحلية بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على مستوى مسجد حمزة بحي إفري بعاصمة الولاية، حيث تم خلالها تكريم الفائزين في مختلف المسابقات الدينية.

وتفقد السيد بن براهم وحدة إنتاج وتحويل الرخام والغرانيت بمنطقة ''تين أمالي'' التي توفر ما يقارب 200 منصب عمل مباشر كمرحلة أولية، حيث تستخدم الوحدة تقنيات صديقة للبيئة في عملية استخراج الرخام.