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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 368 آخرين خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 13:39     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 368 آخرين خلال أسبوع

الجزائر - لقي 13 شخصا حتفهم, فيما أصيب 368 آخرون بجروح في 306 حادث مرور تم تسجيله في الفترة ما بين 26 مارس الفارط والفاتح من أبريل الجاري بالمناطق الحضرية, حسب ما أفاد به, اليوم الخميس بيان, للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه ومقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال الأسبوع الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-75) حادث، ونفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي تراجع بـ (-103) مصاب, في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بحالتين اثنتين.

وتشير المعطيات ذات الصلة, الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز أثناء السياقة, فضلا عن أسباب أخرى متعلقة بالمركبة", يضيف البيان.

وفي هذا الاطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى ضرورة "احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر (1548) وخط النجدة (17), لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة".

آخر تعديل على الخميس, 04 أفريل 2024 13:43
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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 368 آخرين خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 13:39     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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