عيد الفطر: برمجة 5 آلاف رحلة طويلة لنقل المسافرين عبر مختلف المحطات البرية

الجزائر- سطرت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين "سوقرال" برنامجا استثنائيا خاصا بعيد الفطر, يتضمن 5000 رحلة عبر مختلف المحطات البرية, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للشركة.

وجاء في البيان أن "سوقرال قامت, تطبيقا لتوجيهات وزارة النقل, بتسطير برنامج استثنائي خاص بعيد الفطر المبارك, ينطلق مع بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان إلى غاية الأسبوع الثاني من عيد الفطر, حيث تم تكييف وبرمجة 5000 رحلة طويلة يوميا انطلاقا من مختلف المحطات البرية, مقابل 3141 رحلة طويلة في الأيام العادية, أي بمعدل تكثيف يقدر ب33 بالمائة" وقد وجهت الشركة في هذا الصدد, مراسلات إلى جميع الناقلين تدعوهم فيها إلى ضمان النقل خلال الفترة التي حددتها لتغطية التدفق الكبير للمسافرين, الذي قد يصل إلى أزيد من 200 ألف مسافر يوميا وطنيا, حسب نفس المصدر.

كما ستقوم الشركة بتكثيف عدد الرحلات اليومية على مستوى المحطة البرية "خروبة" بداية من هذا الأسبوع من 650 رحلة يوميا الى 1100 رحلة, حيث تتكفل هذه المحطة بموجب هذا العدد من الرحلات بنقل أكثر من 30 ألف مسافر نحو ولاياتهم لقضاء عطلة عيد الفطر رفقة عائلاتهم.

و"ستكون عملية التنقل إلى مختلف الاتجاهات في أريحية في ظل الاستعدادات الاستباقية التي أقرتها الشركة, على غرار فتح كافة شبابيك بيع تذاكر السفر والحجز نحو مختلف الاتجاهات", يؤكد البيان.

وفي نفس الإطار, قامت "سوقرال" بوضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية, والدرك الوطني للحفاظ على النظام العام داخل المحطات, وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية خاصة مع تزايد أعداد المسافرين.

كما تم التنسيق مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة, أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات, فضلا عن تخصيص أرصفة وبرمجة رحلات خاصة بالناقلين الحاصلين على ترخيص من مختلف مديريات النقل لمزاولة النشاط أيام العيد, حسب ذات المصدر.

وتتم أيضا مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات, من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال الى ما بعد العيد. إلى جانب ذلك, قررت الشركة العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية, لضمان الخدمة 24/24 سا وتوجيه إرساليات الى مسيري كافة الهياكل الخدماتية داخل المحطات, لضمان التواجد أيام العيد المبارك.

بيع 20 ألف تذكرة عبر الانترنت خلال 2023

من جهة أخرى, أوضحت الشركة أنها سجلت الى غاية اليوم الخميس 223 ألف تحميل لتطبيق "محطتي" منذ إطلاق الخدمة السنة الماضية, وهي أرقام اعتبرها الرئيس المدير العام للشركة, فارس تزرارت -في ذات البيان- "جد مطمئنة مقارنة بعمر المشروع".

وبإمكان المسافر الاستعانة بخدمة "محطتي" ليس فقط لمعرفة توقيت الرحلات بدون التنقل الى المحطة والحصول على معلومات دقيقة تشمل أسماء الناقلين ومواقيت السفر والأسعار, وانما ايضا تمكينهم من اقتناء التذاكر الكترونيا عبر الانترنت باستخدام البطاقات البريدية والبنكية كآلية لتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمسافرين.

ويقدم تطبيق "محطتي" حلا لمشاكل تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت تتسبب في مبيت عائلات بأكملها في محطات المسافرين, وتمكينهم من المطالبة بجميع حقوقهم أثناء السفر.

كما يسمح بالتبليغ الرقمي السريع عن السائقين المناورين والمتسببين في مشاكل ومعاناة لزبائنهم, وذلك من خلال الركن الجديد المستحدث وهو "S.O.S خطر" الذي يوفر خدمة التبليغ الآني, والذي ورد من خلاله أزيد من 930 تبليغ خلال السنة الماضية وجهت الى الجهات الرقابية المعنية عن طريق خلية الاستماع التي نصبتها "سوقرال", حسب المصدر.

وبخصوص جهود الوقاية والحد من حوادث المرور, أكدت الشركة مواصلتها للحملات التحسيسية بالتنسيق مع السلطات الامنية التي انطلقت منذ بداية شهر رمضان, لفائدة سائقي الحافلات والمركبات على المسافات الطويلة, لتوعيتهم بضرورة احترام وتطبيق قواعد السلامة المرورية.

كما تستمر هذه الحملة التحسيسية التي باشرتها مختلف المصالح, بالتنسيق مع شركة "سوقرال", تحت شعار "عيد ديني بدون حوادث", تزامنا مع عيد الفطر المبارك على مستوى أربع محطات رئيسية, وفقا للبيان.