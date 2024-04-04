إيتوزا تسطر برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر

و تنطلق رحلات النقل الحضري بداية من الساعة ال 6سا00د لتستمر الى غاية السابعة مساء (19سا) بالنسبة لفترة النهار, فيما تنطلق خدمة الفترة الليلية بداية من السابعة مساءا (19سا) الى غاية الواحدة وأربعين دقيقة صباحا (1سا40د) بمعدل 30 دقيقة بين كل رحلة وأخرى, حسب نفس المصدر.

و تعتزم المؤسسة تغطية كل خطوطها والمقدرة ب 186 خط من خلال 189 حافلة مسخرة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك و263 حافلة خلال اليوم الثاني و189 حافلة بالنسبة لليوم الثالث, في حين خصصت للفترة الليلية 19 حافلة موزعة على 19 خط.

و في هذا الإطار, تم تسطير برنامج خاص لأداء صلاة العيد بجامع الجزائر, حيث يكون الإنطلاق على الساعة 5سا30د صباحا من محطات أول ماي, المعدومين, 08 ماي 1945, القبة, زرالدة, سيدي عبد الله, الرغاية, أولاد موسى, خميس الخشنة, حمادي, بئر توتة, الكاليتوس, براقي, باش جراح, عين النعجة, الحراش, يوضح ذات المصدر.