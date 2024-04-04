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إيتوزا تسطر برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر

  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 12:17     الفئـة : مجتمـــع
إيتوزا تسطر برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر

الجزائر- سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا" برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين خلال أيام عيد الفطر المقبل، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للمؤسسة.

و تنطلق رحلات النقل الحضري بداية من الساعة ال 6سا00د لتستمر الى غاية السابعة مساء (19سا) بالنسبة لفترة النهار, فيما تنطلق خدمة الفترة الليلية بداية من السابعة  مساءا (19سا) الى غاية الواحدة وأربعين دقيقة صباحا (1سا40د) بمعدل 30 دقيقة بين كل رحلة وأخرى, حسب نفس المصدر.

و تعتزم المؤسسة تغطية كل خطوطها والمقدرة ب 186 خط من خلال 189 حافلة مسخرة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك و263 حافلة خلال اليوم الثاني و189 حافلة بالنسبة لليوم الثالث, في حين خصصت للفترة الليلية 19 حافلة موزعة على 19 خط.

و في هذا الإطار, تم تسطير برنامج خاص لأداء صلاة العيد بجامع الجزائر, حيث يكون الإنطلاق على الساعة 5سا30د صباحا من محطات أول ماي, المعدومين, 08 ماي 1945, القبة, زرالدة, سيدي عبد الله, الرغاية, أولاد موسى, خميس الخشنة, حمادي, بئر توتة, الكاليتوس, براقي, باش جراح, عين النعجة, الحراش, يوضح ذات المصدر.

أما بخصوص برنامج الترحم (زيارة المقابر) أفادت مؤسسة ايتوزا أن أولى الرحلات ستكون بداية من 7سا صباحا والى غاية 13سا40د ظهرا, حيث يشمل البر نامج خمسة خطوط استثنائية نحو المقابر من محطات أول ماي نحو مقبرة العالية, من محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية, من محطة شوفاني نحو مقبرة دالي براهيم, من محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي, من محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح وسيدي طيب.

كما ذكرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر "إيتوزا" بأن هذه الخطوط الاستثنائية تضاف إلى خطوط الدوام اليومي التي تمر على المقابر.

آخر تعديل على الخميس, 04 أفريل 2024 12:47
كلـمات مفتـاحيــة :
إيتوزا تسطر برنامجا خاصا لتسهيل تنقل المواطنين بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر
  أدرج يـوم : الخميس, 04 أفريل 2024 12:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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