وأوضح نفس المصدر، ان هذا الوفد ترأسه رئيس جمعية الاخوة والصداقة الفلسطينية - الجزائرية السيد أسعد عمر قادري ورئيس المجلس الاسلامي الصوفي الأعلى في بيت المقدس والديار الفلسطينية السيد عبد الكريم نجم وكذا عضوا رئاسة هذا المجلس، السيدان سعد شرف وجميل المصري الى جانب أعضاء الفرقة الفلسطينية للمدائح النبوية "أحباب المصطفى".
عميد جامع الجزائر يستقبل وفدا فلسطينيا
أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أفريل 2024 16:19 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر - استقبل عميد جامع الجزائر، السيد محمد المأمون القاسمي الحسني أمس الثلاثاء، بمقر الجامع (الجزائر العاصمة) الوفد الفلسطيني المشارك في حفل اختتام المسابقة الوطنية الموسومة ب "جائزة القصيدة المحمدية في وصف خير البرية" في دورتها الثانية، حسب ما أفاد به بيان لجامع الجزائر.
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