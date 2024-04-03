رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس -

الألغام وبقايا القنابل...خطر موقوت يلاحق الفلسطينيين الذين نجوا من آلة الموت الصهيونية -

اليوم العالمي للتوعية بخطر الالغام : تنامي التهديدات في سياق العدوان الصهيوني المتواصل والوضع في الصحراء الغربية -

هدم البنايات غير القانونية إجراء استثنائي يخضع لعدد من الضوابط الصارمة -

كرة القدم /داخل القاعة للصحافة موبيليس: فريقا كنال-ألجيري و دي-زاد ماتش ينشطان نهائي النسخة الثالثة -

سيدي بلعباس: الإمام محي الدين بوجلال صاحب إجازة القراءات العشر يشدو بآيات القرآن الكريم في صلاة التراويح -

الرابطة ال2 هواة لكرة القدم: مستغانم يسعى للحفاظ على ريادته و آقبو لتدارك إقصائه من الكأس -

الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم: قمة الجولة بين شباب بلوزداد و وفاق سطيف و مهمة سهلة للرائد -

اجتماع الحكومة: دراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية من أجل تحسين الخدمة العمومية -

الحكومة تستمع إلى عرض حول التقدم الحاصل في مشروع رقمنة قطاع التعليم العالي -

الجامعة العربية تؤكد دعمها جهود الجزائر في مجلس الأمن لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة -

لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تواصل دراسة مشروع النظام الداخلي -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة غدا الخميس -

اجتماع الحكومة: عروض تتعلق بعدة قطاعات -

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي زهير أبركان -

أوبك+: السيد عرقاب يشارك في الاجتماع ال53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة -

عميد جامع الجزائر يستقبل وفدا فلسطينيا -

الصحراء الغربية: أسير مدني في إضراب عن الطعام -

الحملة التحسيسية حول السلامة المرورية: تخصيص الأسبوع الأخير لسائقي المسافات الطويلة -