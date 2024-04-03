الحملة التحسيسية حول السلامة المرورية: تخصيص الأسبوع الأخير لسائقي المسافات الطويلة

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح أمن ولاية الجزائر تواصل الحملة الوطنية التحسيسية التي كانت قد أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة شهر
رمضان الفضيل، حيث تم تخصيص أسبوعها الرابع والأخير لفائدة سائقي مركبات نقل المسافرين للمسافات الطويلة.
وأشار البيان إلى أن فعاليات الأسبوع الرابع من هذه الحملة تجري على مستوى المحطات البرية لنقل المسافرين، فيما كانت قد نظمت خلال الأسابيع الثلاث الماضية عبر الحواجز الأمنية الثابتة المنصبة بمداخل ومخارج العاصمة.
كما تذكر مصالح أمن ولاية الجزائر بأنها تظل في الخدمة عبر أرقامها الخضراء: (1548) و (17) وكذا تطبيق "ألو شرطة" للتبليغ أو الاستفسار.