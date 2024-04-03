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"ليالي الأفكار": شباب ملهمون يروون قصصهم الناجحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أفريل 2024 15:58     الفئـة : مجتمـــع
&quot;ليالي الأفكار&quot;: شباب ملهمون يروون قصصهم الناجحة

الجزائر -  قدمت حصة "الشباب والأفكار الايجابية"، التي بثت أمسية الثلاثاء على أمواج الإذاعة الجزائرية  في إطار برنامج نشاطاتها الثقافية لشهر رمضان، قصص تجارب فريدة من نوعها لشباب ملهمين عرفوا كيف يحولون أفكارهم إلى نجاحات حقيقية.

 وجمعت الحصة، التي جرت بالنادي الثقافي عيسى مسعودي للإذاعة الجزائرية وبثت على المباشر على أمواج راديو "جيل أف أم" تحت شعار "ليالي الأفكار"، شباب من شتى المجالات جاؤوا لتقاسم تجاربهم "الاستثنائية"، لاسيما في المقاولاتية والرياضة والحركة الجمعوية.

وأبرزت مديرة إذاعة "جيل أف أم"، تنهنان عليان، في كلمتها، أن هذه المحطة الإذاعية العمومية المخصصة للشباب تشجع وترافق هذه الفئة في مشاريعها الإبداعية.

 وأشارت نفس المسؤولة إلى أن عديد التجارب الناجحة في الفن والمقاولاتية والابتكار التكنولوجي "مدعمة بإرادة سياسية ومجسدة من قبل مؤسسات تكمن مهمتها في تأطير ومرافقة الشباب".

 من جهته، ذكر ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، بالأهمية التي يوليها للشباب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ما فتئ يذكر في لقاءاته المتعددة مع الصحافة الوطنية "بدور الشباب في تشييد الجزائر الجديدة".

 ونوه السيد داودي بالحركية الخاصة التي تشهدها الجامعة الجزائرية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تسجيل "نحو 6.000 مشروع أطروحة " في المقاولاتية علاوة على 2.000 طلب براءة اختراع.

 من جهته، أشار المدير المركزي بوزارة الشباب والرياضة، فريد بوزيد، إلى أن هذه الدائرة الوزارية تشجع الشباب من خلال دعم ومرافقة مشاريعهم، مذكرا في ذات الصدد "باستفادة 480 جمعية من دعم لتمويل مشاريعها".

بدوره، ذكر ممثل المجلس الأعلى للشباب بالدور "الأساسي" الذي تضطلع به هذه الهيئة الاستشارية الموضوعة لدى رئيس الجمهورية، في "تجسيد الأفكار الايجابية خدمة للمجتمع والوطن".

وأردف يقول إن المجلس يسعى لخلق "مناخ يشجع على الإبداع ومرافقة الشباب حاملي الأفكار الايجابية قصد إشراكهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي".

كما عرفت هذه الحصة مشاركة رياضيين وفاعلين في المجتمع المدني الذي حرصوا على مشاطرة المستمعين والحضور تجاربهم.

في ذات السياق، تطرق المحاسب الخبير والمدرب المرافق في إنشاء مؤسسات، حسين بوقابوس، والمستشار الخبير في الابتكار، عز الدين شيبان، إلى تجربتيهما، مؤكدين أن الايجابية التي تمثل أهم عوامل النجاح هي "حالة وممارسة يومية".

 كما قاسمت رياضيتا النخبة مريم موسى وناريمان حلفاوي تجربتيهما وقصتيهما الملهمتين، ثمرة "تحقيق التوازن" بين الموهبة والمثابرة والايجابية.

وإن مشوار البطلتين الدولتين "مثال للنجاح المحقق رغم التحديات والصعوبات" يمكن أن يلهم الكثير من الشباب. 

وسطرت الإذاعة الجزائرية بمناسبة شهر رمضان برنامجا من الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية تحت عنوان "ليالي الأفكار" تنفذه مختلف القنوات الوطنية

والموضوعاتية في النادي الثقافي عيسى مسعودي والمحطات الجهوية في فضاءات ثقافية ودينية مختلفة.

كلـمات مفتـاحيــة :
"ليالي الأفكار": شباب ملهمون يروون قصصهم الناجحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أفريل 2024 15:58     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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