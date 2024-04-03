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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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دعوة المواطنين الذين دفعوا تكلفة الحج الى إيداع ملفاتهم لاستكمال اجراءات التأشيرة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أفريل 2024 15:41     الفئـة : مجتمـــع
دعوة المواطنين الذين دفعوا تكلفة الحج الى إيداع ملفاتهم لاستكمال اجراءات التأشيرة

الجزائر- دعا الديوان الوطني للحج والعمرة, في بيان له اليوم الأربعاء, المواطنين الذين دفعوا تكلفة الحج الى ايداع ملفاتهم في "أقرب الآجال" على مستوى الدوائر او المقاطعات الادارية من أجل استكمال إجراءات تأشيرة الحج.

وجاء في البيان "ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة الى علم كافة المواطنين الذين قاموا بدفع تكلفة الحج انهم مدعوون الى ايداع ملفاتهم في أقرب الآجال "على مستوى مصالح الدوائر او المقاطعات الادارية من أجل استكمال اجراءات تأشيرة الحج".

آخر تعديل على الأربعاء, 03 أفريل 2024 15:44
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دعوة المواطنين الذين دفعوا تكلفة الحج الى إيداع ملفاتهم لاستكمال اجراءات التأشيرة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 أفريل 2024 15:41     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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