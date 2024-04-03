سيدي بلعباس: الإمام محي الدين بوجلال صاحب إجازة القراءات العشر يشدو بآيات القرآن الكريم في صلاة التراويح

سيدي بلعباس ـ يعد الإمام محي الدين بوجلال الحافظ لكتاب الله من المقرئين المميزين بولاية سيدي بلعباس فهو الذي حصل على إجازة القراءات العشر المتواترة للقرآن الكريم حيث يشدو بآيات المصحف الشريف أثناء صلاة التراويح.

وبفضل صوته المتمكن وتلاوته العطرة للقرآن الكريم أصبح إمام مسجد "زيد بن ثابت" بمدينة سيدي بلعباس يشدو بآيات المصحف الكريم أثناء أداء صلاة التراويح فيجعل المصلين يخشعون ويتدبرون في عظمة آيات القرآن الكريم حسب ما أكده المصلون الذين يؤمهم خلال شهر رمضان.

"إنه من بين أحسن الأئمة الذين يتميزون بتلاوته العطرة لكتاب الله التي تزيد المصلين خشوعا وتدبرا في عظمة آيات القرآن الكريم " حسبما أبرزه المصلون الذين التقت بهم وأج.

وقد حفظ محي الدين بوجلال القرآن الكريم قبل أن يتم عقده الثاني وهو الآن إمام ومعلم لكتاب الله بمسجد "زيد بن ثابت" ويمثل قدوة للشباب من خلال حفظ كتاب الله بالقراءات العشر المتواترة وتعليم القرآن الكريم للأجيال حسب ما ذكره المكلف بالشؤون الدينية لدى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي بلعباس شعبان بن عتو.

وعن بداياته في حفظ كتاب الله يقول الإمام بوجلال محي الدين أنه بدأ تعلقه بالقرآن الكريم منذ أن كان صبيا ، إلا أنه لم يواظب على الحفظ حينها وكان يقرأه فقط خلال العطلة الصيفية وحالت الإنقطاعات المتكررة في الحفظ دون أن يتمه.

وأضاف قائلا "كوني ترعرعت في أسرة حافظة لكتاب الله فقد كان أبي إماما وهو من زرع حب القرآن في أنفس أولاده حيث تمكن أخي من إتمام حفظ كتاب الله في سن مبكرة ، مما زاد من عزيمتي من أجل استئناف الحفظ في سن 17 " حسب ما صرح به الإمام بوجلال.

وأضاف قائلا "عندما كنت أدرس في السنة الثانية ثانوي انخرطت في المدرسة القرآنية بمسجد الأزهر على يد الشيخ عبد القادر قايد حيث تمكنت من حفظ القرآن الكريم كاملا في مدة عامين" مشيرا الى أن الأمر لم يكن هينا لكن الإرادة والحزم في الحفظ مكناني من تحقيق ذلك.

كما كان لحفظ القرآن الكريم الأثر الطيب على مشواره الدراسي حيث تمكن من نيل شهادة الماستر في الرياضيات وهو الآن بصدد التحضير لنيل شهادة الماستر في علوم الشريعة الإسلامية من جامعة وهران.

وفيما يخص مشاركاته في المسابقات الوطنية والدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم ذكر الإمام بوجلال أنه اختير من بين أفضل الأئمة الحافظين لكتاب الله لتمثيل الجزائر على الصعيد الدولي حيث شارك سنة 2017 في الأسبوع الوطني لحفظ القرآن الكريم الذي أقيم بقسنطينة وتحصل على المرتبة الثانية ومنه ترشح لمسابقة حفظ القرآن الكريم بموسكو عاصمة روسيا والتي عرفت مشاركة 30 حافظا وتحصل على المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا.

ولكونه معلما للقرآن الكريم بمسجد زيد بن ثابت يعمل الإمام بوجلال الآن كمحكم في مختلف مسابقات حفظ كتاب الله المنظمة من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف أو الجمعيات الدينية بمناسبة شهر رمضان.

هذا ويطمح الأستاذ بوجلال محيي الدين لمواصلة المسار الدراسي ونيل شهادة الدكتوراه في علوم الشريعة الإسلامية بجامعة وهران وأن يفتح مدرسة قرآنية لتعليم حفظا وتجويدا ويزرع في أنفس الأجيال محبة القرآن الكريم ليكون حافزا لهم للمثابرة في حفظ كتاب الله وتحقيق مراتب مشرفة للجزائر في المسابقات الوطنية والدولية.