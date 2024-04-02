جانت - أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم الثلاثاء بولاية جانت (أقصى جنوب شرق البلاد) على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي الوطني لمجابهة التحديات المستقبلية.

وأبرز السيد بن براهم في تدخله خلال لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية "أهمية تعزيز الوعي المجتمعي الوطني من خلال بناء مجتمع مدني حيوي وفعال بما يسمح بمجابهة مختلف التحديات المستقبلية، وأيضا المؤامرات التي تحاك ضد بلادنا".

وأشار في هذا الصدد إلى أن المرصد الوطني للمجتمع المدني يساهم في تعزيز الإنتماء الوطني وتقوية النسيج الإجتماعي والإستماع لإنشغالات المواطنين، موضحا أن هذه الهيئة تشكل آلية هامة لإستيعاب مختلف الجمعيات التي تعتبر مكون إجتماعي هام ، داعيا في ذات السياق إلى توحيد الأنشطة الجمعوية الناجحة وتعميمها على مختلف الولايات.

كما أكد أيضا أن المرصد يعمل على إرساء ديناميكية حقيقية للتنمية وبناء الثقة لترقية الحكامة المحلية من خلال مرافقة مختلف الجمعيات ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي .

وأبرز السيد بن براهم في ذات السياق أهمية انخراط المجتمع المدني في التحول الرقمي، داعيا إلى تكوين النخب الشبابية للقيام بدورهم في المجتمع.

ومن جهته أبرز والي ولاية جانت بن عبد الله الشايب الأهمية التي توليها السلطات العليا في البلاد لبناء مجتمع مدني فعال قادر على تحمل مسؤولياته سيما أن المجتمع المدني أصبح – كما أضاف ''قوة اقتراح وشريك فعال في التنمية المحلية'' .

وفي رده على مختلف الإنشغالات المطروحة من قبل الجمعيات المحلية والتي تركزت بالخصوص حول الشغل والسكن والشباب والجانب الإقتصادي والصحة والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية وتنمية المناطق الحدودية، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه سيتم إعداد تقرير مفصل حول الإنشغالات المطروحة لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.

وتم خلال هذا اللقاء عرض محتويات منصة + كفاءات + التي تندرج في إطار تجسيد الرؤية الإستراتيجية للمرصد الوطني للمجتمع المدني 2024-2030 والتي تعد أول منصة رقمية للتكوين عن بعد خاصة بالمجتمع المدني.

وجرى هذا اللقاء بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية ورؤساء المجالس الشعبية المنتخبة لولايتي إيليزي وجانت، وممثلي مختلف فعاليات المجتمع المدني.

وبالمناسبة أعطى رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني إشارة انطلاق قافلة تضامنية موجهة لفائدة العائلات المعوزة تضم 150 طرد غذائي وألبسة للأطفال، بالإضافة إلى 400 شجيرة مثمرة موجهة لسكان المناطق النائية بالولاية .