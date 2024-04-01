حوادث المرور: وفاة 152 شخصا وإصابة أزيد من 5000 آخرين خلال شهر مارس المنصرم

الجزائر- لقي 152 شخصا حتفهم وأصيب 5527 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 4719 حادث مرور بمناطق متفرقة من الوطن خلال شهر مارس المنصرم, حسب ما علم اليوم الاثنين لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات, في تصريح ل/وأج, أن اجمالي تدخلات الحماية المدنية خلال شهر مارس المنصرم بلغ 76.878 تدخل عبر التراب الوطني, منها 4719 تدخل في حوادث المرور التي خلفت وفاة 152 شخصا وإصابة 5527 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهة أخرى، أشار السيد عبدات الى أن حوادث الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز احادي اكسيد الكربون خلفت 14 حالة وفاة, فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إسعاف 237 شخصا أصيبوا باختناق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم عبر عدة ولايات من الوطن.