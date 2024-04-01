Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حوادث المرور: وفاة 152 شخصا وإصابة أزيد من 5000 آخرين خلال شهر مارس المنصرم

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 13:01     الفئـة : مجتمـــع
حوادث المرور: وفاة 152 شخصا وإصابة أزيد من 5000 آخرين خلال شهر مارس المنصرم

الجزائر- لقي 152 شخصا حتفهم وأصيب 5527 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر وقوع 4719 حادث مرور بمناطق متفرقة من الوطن خلال شهر مارس المنصرم, حسب ما علم اليوم الاثنين لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية, الملازم أول يوسف عبدات, في تصريح ل/وأج, أن اجمالي تدخلات الحماية المدنية خلال شهر مارس المنصرم بلغ 76.878 تدخل عبر التراب الوطني, منها 4719 تدخل في حوادث المرور التي خلفت وفاة 152 شخصا وإصابة 5527 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهة أخرى، أشار السيد عبدات الى أن حوادث الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز احادي اكسيد الكربون خلفت 14 حالة وفاة, فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إسعاف 237 شخصا أصيبوا باختناق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه والحمام داخل منازلهم عبر عدة ولايات من الوطن.

وخلال نفس الفترة, تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد 1441 حريقا حضريا وصناعيا و 89 حريقا على مستوى الغطاء النباتي, وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 01 أفريل 2024 13:45
كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: وفاة 152 شخصا وإصابة أزيد من 5000 آخرين خلال شهر مارس المنصرم
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 13:01     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.01

العدوان الصهيوني على غزة: منظمة "أطباء بلا حدود" تجدد دعوتها إلى وقف "فوري ومستدام"…

24.04.01

كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): المنافسة تباشر أدوارها نصف النهائية سهرة اليوم الاثنين…

24.04.01

اسبانيا: حزب بوديموس يجدد دعمه للأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء…

24.04.01

فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 138 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة

24.04.01

توقرت: ضرورة تثمين القدرات المنجمية بالولاية

24.04.01

غزة/مساعدات: طائرتان عسكريتان للقوات الجوية الجزائرية تحطان اليوم بمطار العريش بمصر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.01

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة…

24.04.01

الجزائر تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني

24.04.01

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية نيكاراغوا

24.04.01

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية بيلاروسيا

24.04.01

جبهة المستقبل منفتحة على كل المبادرات التي تخدم الوطن

24.04.01

تنصيب اللجان الفرعية للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته