Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى حجز التذاكر إبتداء من اليوم

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 12:21     الفئـة : مجتمـــع
الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى حجز التذاكر إبتداء من اليوم

الجزائر- دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له يوم الإثنين، الحجاج المسافرين مع الديوان إلى حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الهاتفي "ركب الحجيج"، إعتبارا من اليوم بداية من الساعة 22:30.

و أوضح البيان أن "الديوان الوطني للحج والعمرة يعلم كافة الحجاج الميامين المسافرين مع الديوان أن عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ستنطلق حصريا عبر البوابة (https://bawabetelhadj.dz) والتطبيق الهاتفي ركب الحجيج اعتبارا من يوم الاثنين 01 أبريل 2024 ابتداء من الساعة 22:30".

آخر تعديل على الإثنين, 01 أفريل 2024 13:03
كلـمات مفتـاحيــة :
الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى حجز التذاكر إبتداء من اليوم
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 12:21     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.04.01

العدوان الصهيوني على غزة: منظمة "أطباء بلا حدود" تجدد دعوتها إلى وقف "فوري ومستدام"…

24.04.01

كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): المنافسة تباشر أدوارها نصف النهائية سهرة اليوم الاثنين…

24.04.01

اسبانيا: حزب بوديموس يجدد دعمه للأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء…

24.04.01

فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 138 منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة

24.04.01

توقرت: ضرورة تثمين القدرات المنجمية بالولاية

24.04.01

غزة/مساعدات: طائرتان عسكريتان للقوات الجوية الجزائرية تحطان اليوم بمطار العريش بمصر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.04.01

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا الثلاثاء للمصادقة على نصي قانوني العقوبات والصناعة…

24.04.01

الجزائر تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في صموده ومواجهته جيش الاحتلال الصهيوني

24.04.01

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية نيكاراغوا

24.04.01

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية بيلاروسيا

24.04.01

جبهة المستقبل منفتحة على كل المبادرات التي تخدم الوطن

24.04.01

تنصيب اللجان الفرعية للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته