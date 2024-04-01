و أوضح البيان أن "الديوان الوطني للحج والعمرة يعلم كافة الحجاج الميامين المسافرين مع الديوان أن عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ستنطلق حصريا عبر البوابة (https://bawabetelhadj.dz) والتطبيق الهاتفي ركب الحجيج اعتبارا من يوم الاثنين 01 أبريل 2024 ابتداء من الساعة 22:30".
الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى حجز التذاكر إبتداء من اليوم
أدرج يـوم : الإثنين, 01 أفريل 2024 12:21 الفئـة : مجتمـــع
الجزائر- دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له يوم الإثنين، الحجاج المسافرين مع الديوان إلى حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الإلكترونية والتطبيق الهاتفي "ركب الحجيج"، إعتبارا من اليوم بداية من الساعة 22:30.
كلـمات مفتـاحيــة :