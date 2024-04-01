الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى حجز التذاكر إبتداء من اليوم

توقرت: ضرورة تثمين القدرات المنجمية بالولاية -

غزة/مساعدات: طائرتان عسكريتان للقوات الجوية الجزائرية تحطان اليوم بمطار العريش بمصر -

الكشافة الإسلامية الجزائرية : حمزاوي يزور عددا من موائد الإفطار بالعاصمة -

جامع الجزائر: إقبال معتبر للمصلين على التبرع بالدم -

المسيلة: توافد كبير على زلابية بذور الصنوبر بجبل أمساعد -

الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لذوي الهمم تطلب رخصة استثنائية لشرط المستوى الجامعي -

عرقاب: ولاية توقرت تتجه لتصبح من الولايات الرائدة وطنيا في إنتاج الطاقة الكهربائية -

انطلاق الإحصاء العام للفلاحة في 19 مايو القادم -

مشروع جامع الجزائر يعمل على تجسيد الدبلوماسية الدينية والثقافية للجزائر -

ناشطان سويديان يسافران حول العالم لتسليط الضوء على القضية الصحراوية -

فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة -

وزارة النقل ضبطت مجموعة معايير لتقييم الموانئ للرفع من مردوديتها الاقتصادية -

المجلس الوطني الفلسطيني : ما يقوم به الاحتلال الصهيوني نكبة متواصلة منذ 1948 -

وزير الداخلية يطمئن على الحالة الصحية لقائد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سطيف -

كفاءة الباحث الجزائري تسمح له أن يكون قاطرة الابتكار والتنمية الاقتصادية -

تحلية مياه البحر: نسبة انجاز الخمس محطات الجديدة تشهد تقدما فاق 50 بالمائة -

تنصيب اللجان الفرعية للإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -

مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 -

الموافقة على اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية بيلاروسيا -