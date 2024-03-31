رمضان: انطلاق قافلة تضامنية لجمعية "البركة" للعمل الخيري والإنساني باتجاه مختلف ولايات الوطن

الجزائر- أطلقت جمعية "البركة" للعمل الخيري والإنساني, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, قافلة تضامنية لفائدة العائلات المعوزة, باتجاه مختلف ولايات الوطن, وذلك في إطار حملة رمضان الكبرى تحت وسم "الوعد المفعول".

وبالمناسبة, أوضح رئيس الجمعية, أحمد إبراهيمي, أن هذه القافلة التضامنية تضم "15 ألف طرد غذائي موزعة على 18 شاحنة, موجهة لفائدة المحتاجين والعائلات المعوزة وكذا فئة الأرامل والأيتام, عبر مختلف الولايات, خاصة المستحدثة منها", مشيرا إلى أنها "تجسد قيم التكافل والتضامن لدى الشعب الجزائري في مختلف الظروف, كما تمثل هدية من محسني الجزائر إلى إخوانهم المحتاجين".

وأضاف أنه "تم اختيار بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل لإطلاق هذه القافلة تفاديا لنفاد المواد الغذائية الأساسية لدى هذه الفئات", وذلك –كما قال-- "لأن الجمعيات الخيرية يرتكز عملها التضامني غالبا في بداية الشهر".

وبخصوص النشاطات الإنسانية والتطوعية, أبرز السيد إبراهيمي أن الجمعية "تشتغل على ثلاثة محاور تتمثل في مخيمات اللاجئين الصحراويين, الأراضي الفلسطينية, وكذا لفائدة المواطنين المحتاجين عبر كامل التراب الوطني".