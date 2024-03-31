المجلس الأعلى للشباب ينظم إفطارا جماعيا لفائدة الشباب المتطوعين بجيجل

و صرح بالمناسبة، أنيس عبد الإله عيلول، نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب لوأج بأن هذا الإفطار الجماعي الذي بادر بتنظيمه أعضاء المجلس الاعلى للشباب لولاية جيجل جاء لفائدة الشباب الناشطين في إطار المبادرات التطوعية الخيرية تشجيعا وتكريما لهم على ما يبذلونه من جهود تضامنية في هذا الشهر الفضيل.

و أضاف بأن هذا الإفطار الجماعي سبقته جلسات شبابية بكل من بلديتي جيملة و تاكسنة، حيث تم الاستماع لمختلف الانشغالات وكذا الاقتراحات التي قدمها شباب المنطقة في مختلف المجالات.

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و أفاد ذات المتحدث أنه بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل سيتم تقديم تقرير مفصل للسلطات العليا في البلاد يتمحور حول العمل التطوعي الخيري الشبابي خلال شهر رمضان وكيفية تطويره ليصبح أكثر فعالية في السنوات القادمة، مبرزا في هذا السياق أهمية إشراك مختلف الهيئات العمومية لتطوير العمل التطوعي من خلال ضمان التكوين والتأطير لهؤلاء الشباب.