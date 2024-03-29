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الدرك الوطني ينظم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية عبر نقاط المراقبة والسدود الثابتة بإقليم ولاية الجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 مارس 2024 16:08     الفئـة : مجتمـــع

الجزائر- ينظم الدرك الوطني حملة تحسيسية عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود الثابتة بإقليم ولاية الجزائر، الهدف منها رفع درجة الوعي لدى السائقين للوقاية من حوادث المرور، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، حسب ما أفادت به ذات الهيئة الأمنية، يوم الجمعة، في بيان لها.

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور بمناسبة شهر رمضان المعظم لسنة 2024, التي سطرتها قيادة الدرك الوطني في الفترة ما بين 11 مارس و 10 أبريل المقبل.

كما تأتي هذه الحملة التحسيسية --يضيف البيان-- "تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني بخصوص الأمن المروري, من أجل رفع درجة الوعي لدى سواق المركبات بمختلف أنواعها ومرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم بمدى خطورة حوادث المرور ونتائجها المأساوية, خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي عادة ما يشهد بروز سلوكيات سلبية كالإفراط في السرعة, التجاوز الخطير, التعب والإرهاق وما ينجم عنهما من فقدان للتركيز أثناء السياقة, خاصة خلال الساعات الأخيرة قبل الإفطار".

للإشارة, يعرف هذا النشاط التحسيسي مشاركة مختلف الشركاء الفاعلين في ميدان السلامة المرورية من مؤسسات وهيئات عمومية وجمعيات وأطراف فاعلة من المجتمع المدني.

آخر تعديل على الجمعة, 29 مارس 2024 16:12
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الدرك الوطني ينظم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية عبر نقاط المراقبة والسدود الثابتة بإقليم ولاية الجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 مارس 2024 16:08     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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