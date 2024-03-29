الدرك الوطني ينظم حملة تحسيسية حول السلامة المرورية عبر نقاط المراقبة والسدود الثابتة بإقليم ولاية الجزائر

و أوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تندرج في إطار الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور بمناسبة شهر رمضان المعظم لسنة 2024, التي سطرتها قيادة الدرك الوطني في الفترة ما بين 11 مارس و 10 أبريل المقبل.

كما تأتي هذه الحملة التحسيسية --يضيف البيان-- "تجسيدا للأهداف المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني بخصوص الأمن المروري, من أجل رفع درجة الوعي لدى سواق المركبات بمختلف أنواعها ومرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم بمدى خطورة حوادث المرور ونتائجها المأساوية, خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي عادة ما يشهد بروز سلوكيات سلبية كالإفراط في السرعة, التجاوز الخطير, التعب والإرهاق وما ينجم عنهما من فقدان للتركيز أثناء السياقة, خاصة خلال الساعات الأخيرة قبل الإفطار".