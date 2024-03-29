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الهلال الأحمر الجزائري: إرسال 162 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 مارس 2024 15:17     الفئـة : مجتمـــع
الهلال الأحمر الجزائري: إرسال 162 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين

البليدة- قام الهلال الأحمر الجزائري يوم الجمعة بإرسال 162 طن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك (البليدة) تمديدا للجسر الجوي الذي شرع فيه خلال الأيام القليلة الماضية.

و أوضحت رئيسة هذه المنظمة الإنسانية، ابتسام حملاوي، في تصريح للصحافة على هامش هذه العملية أنه "تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد الجسر الجوي وتكثيف تقديم المساعدات للأشقاء بقطاع غزة، تم اليوم شحن دفعة ثانية من المساعدات الغذائية تقدر ب 162 طن عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك متجهة نحو مطار العريش بمصر".

و أضافت ذات المتحدثة أن حجم المساعدات التي قامت الجزائر بإرسالها للأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على قطاع غزة بلغ 310 طن.

و في هذا الصدد، أكدت السيدة حملاوي أن الهلال الأحمر الجزائري في اتصال دائم مع نظيريه الفلسطيني و المصري لتحديد الإحتياجات و طريقة وصولها إلى قطاع غزة، و التي تمثلت خاصة في المواد الغذائية تليها الأجهزة الطبية و الأدوية و الخيم، لا سيما في ظل الغلق المفروض على قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني.

و كان الهلال الأحمر الجزائري قد ارسل في 24 مارس الجاري 150 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر القاعدة العسكرية ببوفاريك تطبيقا ل"أوامر رئيس الجمهورية"، حسب بيان لهذه الهيئة.

آخر تعديل على الجمعة, 29 مارس 2024 15:25
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الهلال الأحمر الجزائري: إرسال 162 طن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 مارس 2024 15:17     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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