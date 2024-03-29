موائد إفطار جماعية تنطلق من فضاءات التواصل الإجتماعي

وهران- لا يكاد يخلو شارع بوهران خلال شهر رمضان من موائد الإفطار لفائدة المعوزين وعابري السبيل تنظمها هيئات وجمعيات دأبت على تجسيد مثل هذه المبادرات التضامنية غير أن الملفت للنظر خلال هذه السنة موائد إفطار إنبثقت من دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي.

هو تقليد جديد أفرزته مواقع التواصل الإجتماعي بمدينة وهران يتمثل في تنظيم عدد من الشباب من دون انتماء جمعوي وبصفة تطوعية لموائد إفطار جماعية بين الفينة والأخرى، عن طريق نداءات يقومون بها عبر ذات الوسائط للتطوع أو للمساعدة في إفطار المعوزين و عابري السبيل، حسبما لوحظ.

و يحدث أن يلتقي أكثر من شاب أو أكثر من مجموعة لا يعرفون بعضهم البعض بالضرورة، إنما يلبون "نداء" هاته الصفحة أو تلك على مواقع التواصل الاجتماعي ليلتقي الجميع في فضاء واحد و ينتظموا لإنجاح عملية الإفطار الجماعي أو توزيع الوجبات الجاهزة في جو يسوده التضامن والتلاحم وتعزيز اللحمة في المجتمع.

و في هذا الصدد ينظم الشاب حمزة صاحب صفحة "Hamza31" منذ بدء شهر الصيام مائدة رمضانية قريبا من محور دوران "الباهية" لما يقارب 500 شخص يوميا خاصة لعابري السبيل.

و يقول حمزة وهو فنان معروف بعمله الخيري الدائم بالولاية لصالح المرضى خاصة في الأعياد و المناسبات الدينية أنه "شرع في التحضير أسابيع قبل الشهر الكريم". و أشار إلى كثرة المحسنين الذين يتسابقون للمساهمة في هذا العمل الخيري خاصة منهم السيدات اللائي تساهمن سواء بتقديم مواد غذائية للعملية أو بمساهمتهن الشخصية التطوعية في تحضير الوجبات اليومية، مما يؤكد على قوة المجتمع الجزائري من خلال صور التعاون و التضامن التي يتميز به. أما صاحب صفحة "صانع البسمة" فذكر أنه "دأب منذ بضع سنين لوحده على القيام بتحضير وجبات رمضانية لتقديمها للمرضى والأشخاص بدون مأوى غير أن هذه السنة قرر أن يدخل تحدي آخر وهو تنظيم مائدة رمضانية لإفطار عابري السبيل و المعوزين". و صرح عادل ل /وأج أنه منذ نشره على وسائل التواصل الإجتماعي لنداء قبل فترة من حلول شهر رمضان للمساعدة في تنظيم بضع الطاولات فقط لعابري السبيل لم تتوقف التلبية و الكل يريد المساعدة سواء بالمال أو العمل ضمن الفريق. و بعد مرور قرابة عشرة أيام من رمضان، يضيف ذات المتحدث، لم يتوقف هذا التضامن "ووصلنا إلى تقديم أكثر من 120 وجبة يومية ومن المؤكد أن العدد سيزيد".

جامعيون يتجندون لتوفير وجبات جاهزة للمرضى ومرافقيهم في المستشفيات

و من جانبها تقوم مجموعة "كن طيبا" المكونة من بعض طلبة جامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف" بوهران بتقديم وجبات للمرضى ومرافقيهم بمستشفيات وهران في خطوة تظهر مدى التكاتف الذي يميز الجزائريين خلال هذا الشهر الكريم.