الحظيرة الوطنية لجرجرة: إفتتاح مسابقة بيئية تكريما لمصطفى مولر

تيزي وزو- إفتتحت الحظيرة الوطنية لجرجرة مسابقة حول المحافظة على البيئة تكريما للمجاهد والناشط البيئي وينفريد مولر، المدعو سي مصطفى مولر (1926 /1993)، وفق ما علم يوم الخميس من المنظمين.

و أوضح المحافظ الرئيسي بالحظيرة الوطنية لجرجرة، أحمد عليلاش، أن الهدف من هذه المسابقة المفتوحة لكافة المواطنين، هو التحسيس حول أهمية الحفاظ على هذا الفضاء الطبيعي الذي يتعرض لسلوكات بشرية تهدد توازنه البيئي الهش, وأيضا تكريم مصطفى مولر.

و أضاف أن المسابقة مفتوحة لكل شخص بلغ ال18 سنة فما فوق مشيرا إلى أنها تتضمن العديد من الاختبارات المتعلقة بالحظيرة الوطنية لجرجرة وحول مصطفى مولر، على أن يتم إجراء بعضها في عين المكان، على غرار مسابقة الرسم.

أما بخصوص مسابقات الشعر و السمعي البصري (و هي عبارة عن مقاطع فيديو صغيرة مدتها من 3 إلى 5 دقائق)، أفاد السيد عليلاش بأنها مبرمجة خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين، المنتظر تنظيمه نهاية شهر مايو أو بداية يونيو المقبلين.

و إفتتحت هذه المسابقة أيضا لرجال الصحافة الذين بإمكانهم من اليوم فصاعدا تقديم أعمالهم، من مقالات صحفية سبق نشرها أو أي مراسلة أو كلمة حول البيئة لدى إدارة الحظيرة الوطنية لجرجرة، وفق نفس المسؤول، مؤكدا على ضرورة أن تكون كل الإنجازات مرتبطة بمصطفى مولر أو جرجرة، حيث تم تكليف لجنة تحكيم خاص ة بكل موضوع لتعيين الفائزين الثلاث الأوائل في كل نشاط أو موضوع. كما أشار السيد عليلاش، و هو المكلف بالاتصال لدى الحظيرة، إلى تنصيب لجنة التقييم.

يذكر أنه تم برمجة مائدة مستديرة حول مصطفى مولر من تنشيط أشخاص من معارفه، موازاة مع المسابقات التي ستجري بالموقع، قبل حفل توزيع الجوائز الذي سيقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما بين نهاية مايو أو بداية يونيو (إذ لم يتم بعد تحديد التاريخ بشكل نهائي) بتيكجدة.

و لد وينفريد مولر يوم 9 نوفمبر 1926 من أب نمساوي وأم ألمانية. و إلتحق عام 1956 بجيش التحرير الوطني تحت اسم "سي مصطفى". ويعود له الفضل في إنشاء حظيرتين وطنيتين، الحظيرة الوطنية لجرجرة والحظيرة الوطنية لطاسيلي ناجر.