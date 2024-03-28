حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 471 آخرين خلال أسبوع

الجزائر- توفي 11 شخصا وأصيب 471 آخرون بجروح في 381 حادث مروري جسماني تم تسجيله في الفترة من 19 الى 25 مارس الجاري على مستوى المناطق الحضرية, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي, فقد عرفت حصيلة حوادث المرور "ارتفاعا" قدر بـ (+ 40) حادث، و في عدد الجرحى بـ (+ 64) وكذا في عدد حالات الوفاة ب (+ 01) حالة.

و تشير المعطيات ذات الصلة, الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى "العنصر البشري بنسبة تفوق 96%, نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز أثناء السياقة, بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة".

وفي هذا الاطار تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى ضرورة احترام قانون المرور, وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة و تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17, لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة.