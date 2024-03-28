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حملة للتبرع بالدم بعد صلاة التراويح بجامع الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 28 مارس 2024 14:25     الفئـة : مجتمـــع
حملة للتبرع بالدم بعد صلاة التراويح بجامع الجزائر

الجزائر - برمجت الوكالة الوطنية للدم بالتعاون مع جامع الجزائر, حملة للتبرع بالدم بعد صلاة التراويح بهذه المنشأة التي تستقبل عددا معتبرا من المصلين, و ذلك من اجل تموين بنوك الدم خلال شهر رمضان, حسبما اشارت اليه الوكالة اليوم الخميس.

واوضحت الوكالة في بيان لها, ان هذه المبادرة التي وضعت تحت شعار "متحدون جميعا للتبرع بالدم في شهر التضامن", و المندرجة في اطار احياء اليوم المغاربي للتبرع بالدم (30 مارس), تندرج ضمن سلسلة من التظاهرات عبر التراب الوطني, منها حملات تحسيسية و للتبرع بالدم و حفلات لتكريم المتبرعين بالدم.

وأضاف المصدر ذاته, ان هذا البرنامج قد تم اعداده مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ويتضمن دروسا تحسيسية خلال صلاة الجمعة وجمع الدم بجوار المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح.

كما شارك عديد الشركاء الاخرين في هذا البرنامج الواسع, سيما مديريات الصحة والسكان, والفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم, والمديرية العامة للأمن الوطني, يضيف ذات المصدر.

تجدر الاشارة الى ان حملة أولى قد جرت خلال السنة الجارية, قبل شهر رمضان من اجل ضمان مخزون الدم و الحد من التناقص المعتاد لعدد المتبرعين بالدم خلال هذا الشهر المعظم.

كما تم التذكير بان 811.308 شخصا قد تبرعوا في سنة 2023, على مستوى الهياكل ال255 لنقل الدم عبر التراب الوطني, مما سمح بجمع 676.880 كيس دم, أي بارتفاع ب6.75 % مقارنة بسنة 2022.

وقدرت نسبة الاعتماد على التبرعات التعويضية ب44,44 % مقابل 55,56 % بالنسبة للتبرعات الطوعية, تضيف الوكالة التي دعت "كل المجتمع للتجند من اجل ضمان تموين وطني امن بالدم و مشتقاته", موضحة ان الهياكل المخصصة لذلك مفتوحة بعد الافطار.

كما توصي الوكالة في هذا الصدد بتفادي "المجهود الكبير مثل ممارسة الرياضة عشية و يوم التبرع, فضلا عن الوجبات الدسمة", كما تنصح "بشرب لتر من الماء على الأقل, زيادة على المشروبات المعتادة".

آخر تعديل على الجمعة, 29 مارس 2024 15:26
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حملة للتبرع بالدم بعد صلاة التراويح بجامع الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 28 مارس 2024 14:25     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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