Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

حادث إنهيار جدار منزل ببسكرة: وفاة أحد الشخصين المصابين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 مارس 2024 16:47     الفئـة : مجتمـــع

بسكرة- توفي أحد الشخصين اللذين أصيبا بجروح خطيرة إثر حادث إنهيار جدار منزل ببسكرة في أعقاب الرياح القوية التي ضربت مناطق الولاية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ليرتفع عدد الضحايا من الوفيات إلى إثنين (2) علاوة على شخص جريح، حسبما علم بعد ظهر يوم الأربعاء من المدير الولائي للصحة، عبد القادر عويني.


و في تصريح ل/وأج أوضح ذات المسؤول أن الشاب المصاب البالغ من العمر 24 سنة قد لفظ أنفاسه الأخيرة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر بعاصمة الولاية متأثرا بالجروح الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس وعدة أنحاء من جسمه نتيجة انهيار جدار المنزل المتواجد بشارع مسعودي مصطفى بحي راس القرية بعاصمة الولاية.
و قد كان هذا الشاب متواجدا بموقع الحادث بمعية شخصين آخرين عند انهيار جدار هذا المنزل حيث توفي أحدهما بعين المكان فيما لا يزال الشخص الآخر الذي تعرض بدوره لجروح بليغة متواجدا بمصلحة الإنعاش بذات المؤسسة الاستشفائية، حسبما تم إيضاحه.
للتذكير، انهار ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء جدار من الطابق الثاني لمنزل بشارع مسعودي مصطفى بحي راس القرية ببلدية بسكرة أثناء مرور الضحايا الثلاث من ذات الموقع و قد تم نقلهم على متن سيارات تابعة لسلك الحماية المدنية نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر، حسبما علمته /وأج من المديرية المحلية لذات السلك النظامي. 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 مارس 2024 17:13
كلـمات مفتـاحيــة :
حادث إنهيار جدار منزل ببسكرة: وفاة أحد الشخصين المصابين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 مارس 2024 16:47     الفئـة : مجتمـــع   شارك

آخـر الأخبــار

24.03.30

حركة مجتمع السلم تثمن موقف الجزائر المساند و الداعم للقضية الفلسطينية

24.03.30

الأمم المتحدة: السفير عمار بن جامع يدعو إلى تعزيز دور الجمعية العامة

24.03.29

كرة القدم: اللاعب الدولي السابق حبيب بن ميمون يوارى الثرى بوهران

24.03.29

كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): إقصاء فريق وكالة الأنباء الجزائرية في الدور ثمن النهائي

24.03.29

المركز الجزائري لتطوير السينما يوقع إتفاقية لإستغلال قاعة السينما مشدالة

24.03.29

العدوان الصهيوني على غزة: منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتدابير الإحترازية الجديدة من…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.03.27

إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج

24.03.27

رئيس الجمهورية يهنئ السيد باسيرو ديوماي فاي عقب إنتخابه رئيسا للسنغال

24.03.28

الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لتنافس البرامج

24.03.27

المفقودون خلال الثورة التحريرية محور ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة

24.03.28

المجموعة الجيوسياسية العربية تتأسف لعدم تمكن الاتحاد البرلماني الدولي من إقرار بند طارئ …

24.03.28

فرنسا : الجمعية الوطنية تصادق على مقترح لائحة تدين مجازر 17 اكتوبر 1961