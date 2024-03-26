نقل بحري: برنامج خاص بشهر رمضان لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج

الجزائر- إستأجرت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين سفينة لضمان برنامج سفر خاص بشهر رمضان لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بأوروبا، حسبما أفاد به المدير العام للشركة، عبد الحكيم بوزاهر يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

و خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الشركة، صرح ذات المسؤول أن السفينة المستأجرة اعتبارا من 24 مارس ولمدة شهر ستضمن نقل أقصى عدد من المسافرين لقضاء النصف الثاني من شهر رمضان وعيد الفطر, مشيرا إلى اعتماد تخفيضات بنسبة 50بالمئة على التذاكر لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج منذ مطلع الشهر الفضيل والتي ستمتد إلى عشرة (10) أيام بعد عيد الفطر(من 11 مارس إلى 24 أبريل 2024).

كما أكد السيد بوزاهر أن هذا البرنامج يمثل 87 رحلة أي بإضافة 16 مقارنة بالبرنامج المسطر خلال شهر ديسمبر بطاقة استيعابية تصل إلى 134.800 مسافر و 38.250 مركبة.

و بخصوص التدابير المتخذة لتحسين خدمات الشركة، أكد المدير العام على "الصدى الكبير" الذي لقيته الوكالتان النموذجيتان لبيع التذاكر، اللتان تم إطلاقهما في وهران والجزائر العاصمة و المخصصتان للعائلات. كما أوضح المتحدث أن خدمة بيع التذاكر إلكترونيا مع الدفع بالبطاقات البنكية منها الذهبية التي انطلقت منذ ثلاثة أيام، تسجل "حماسا كبيرا " لدى المسافرين.

و فيما يتعلق ببيع التذاكر إلكترونيا لفائدة أفراد الجالية الوطنية المقيمة بأوروبا، أشار السيد بوزاهر إلى أن العملية تتم في "أفضل الظروف" مبرزا "ذروة المعاملات" المسجلة في 2 فبراير المنصرم ب 5618 معاملة و18في مارس الجاري ب 1839 معاملة.

و عن التحضيرات لموسم الاصطياف، أشار السيد بوزاهر إلى أنه بالإضافة إلى أسطول الشركة، تم إدخال سفينة أخرى مستأجرة منذ بداية شهر فبراير حيز الخدمة بسعة تتجاوز 1600 مسافر وأزيد من 450 مركبة. و بالنسبة لموسم الصيف الممتد من يونيو إلى سبتمبر، برمجت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 126 رحلة نحو أليكانتي في إسبانيا انطلاقا من الجزائر العاصمة و وهران و كذا 26 رحلة نحو برشلونة انطلاقا من وهران و الجزائر العاصمة.

و بالنسبة لخط الجزائر-مارسيليا (فرنسا)، تقترح الشركة الوطنية 171 رحلة بين يونيو وسبتمبر. أما بالنسبة لخط سكيكدة- جنوة (إيطاليا)، تمت برمجة 16 رحلة, يقول السيد بوزاهر مؤكدا أن هذا الخط "يكثر عليه الطلب".