الإستخدام الآمن لقارورات الغاز: نفطال تطلق الطبعة الثامنة لأمسيات الأبواب المفتوحة

الجزائر- إنطلقت بالجزائر العاصمة فعاليات الطبعة الثامنة لأمسيات الأبواب المفتوحة، التي تنظمها الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال"، من أجل توعية الجمهور بأفضل الممارسات التي يجب تبنيها عند إستخدام قارورات غاز البوتان لتفادي الحوادث المنزلية.

و تم إطلاق هذه التظاهرة, التي ستمتد إلى غاية 29 مارس الجاري, أمس الاثنين على مستوى ديوان رياض الفتح, تحت إشراف الرئيس المدير العام لشركة نفطال, السيد جمال شردود, بمعية الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال, السيد عبد الحق عمراني, وإطارات الشركة.

و تم اختيار شهر رمضان المبارك لتنظيم هذه التظاهرة نظرا للاستخدام المتزايد للأجهزة التي تشتغل بقارورات الغاز خلال هذا الشهر, وهذا من أجل توعية الزوار بالطرق الصحيحة لاستخدامها لتفادي الحوادث المنزلية, سواء تعلق الأمر بملحقاتها أو بطرق نقلها وتغييرها ومراقبة توصيلات قارورات غاز البوتان, إضافة إلى كيفية التعامل مع تسربات الغاز في المنزل.

و خصصت نفطال فضاء من جناحها لمواد التشحيم التي ينتجها المجمع, حيث يمكن للزوار تعلم كيفية التعرف على المواد المقلدة التي قد تضر بالقطع الميكانيكية لسياراتهم.

كما خصصت الشركة فضاء آخر للترويج لاستعمال أجهزة وقود غاز البترول المسال من أجل التنقل بوقود صديق للبيئة وكذا للتوعية من أجل الصيانة من طرف وكلاء معتمدين لتجنب الحوادث.

و قال السيد شردود في تصريح للصحافة إن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في "إرساء اتصال جواري مع المواطنين من أجل تحسيسهم بالاستعمال الأمثل لقارورة الغاز لتفادي الحوادث المنزلية", مضيفا أن هذه التظاهرة تجري بالتوازي مع القوافل التحسيسية التي تنظمها نفطال على مستوى المدارس, معتبرا أن التلاميذ "هم أفضل همزة وصل" مع الأمهات اللاتي يستعملن قارورات الغاز في المنزل. أما فيما يخص التحسيس حول المنتجات المقلدة, فقد دعا الرئيس المدير العام للمجمع الزبائن إلى اقتنائها من محطات الخدمات التابعة لنفطال من أجل ضمان الحصول على منتجات أصلية سواء تعلق الأمر بلواحق قارورات الغاز أو مواد التشحيم.

الإعداد لمشروع صناعة تجهيزات خاصة بوقود غاز البترول المسال ذات خزانات حلقية

أما فيما يتعلق بوقود غاز البترول المسال, فقد أشار السيد شردود إلى "الطلب الكبير على هذه المادة التي تتوفر على جميع المواصفات لاستقطاب لمستعملين", مؤكدا أن نفطال التي تتوفر على شبكة تعد 52 مركز تحويل, تعتبر أن "جزءا كبيرا" من السيارات الجديدة التي سيتم تشغيلها, ستتوجه نحو الانتقال إلى وقود غاز البترول المسال, مما سيؤدي إلى زيادة في استهلاك هذا الوقود الذي يبلغ حاليا 1,4 مليون طن. كما تطرق السيد شردود إلى مشروع صناعة تجهيزات خاصة بوقود غاز البترول المسال ذات خزانات حلقية والذي تعكف مؤسسة صناعة قارورات الغاز (فرع نفطال) على إعداده, مما سيسمح "على المدى المتوسط بالتحرر من الاستيراد وتقليص الفاتورة".

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الفرع يغطي احتياجات السوق الوطنية في مجال تجهيزات وقود غاز البترول المسال ذات الخزانات الاسطوانية, مما يمثل حوالي 50 بالمائة من الحجم الإجمالي لسوق تجهيزات وقود غاز البترول المسال في الجزائر.