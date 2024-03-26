الخطوط الجوية الجزائرية : تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة كوفيد-19 الى غاية نهاية 2024

و اوضح ذات البيان, ان الشركة الوطنية للطيران "تدعو جميع زبائنها الحاملين لتذاكر سفر غير مستعملة او غير معوضة خلال فترة الازمة الصحية (كوفيد-19), للتقرب من نقاط البيع التابعة للخطوط الجوية الجزائرية مرفقين بالوثائق الضرورية, من اجل الحصول على التعويض الخاص بتذاكرهم في اقرب الآجال".
كما أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية انه فيما يخص الزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة، فانهم مدعوون للتقرب مباشرة من نفس الوكالات مرفقين بالوثائق اللازمة للحصول الفوري على تعويض تذاكرهم غير المستعملة".
اما فيما يخص الزبائن الذين اقتنوا تذاكرهم لدى وكالات السفر التي توقفت عن النشاط, فإنها تدعوهم للتقرب من ممثلية الخطوط الجوية الجزائرية الواقعة بالمنطقة التي تتواجد بها تلك الوكالة.
و خلص بيان الشركة في الاخير الى ان اخر اجل لقبول دراسة طلبات الزبائن قد حدد ب31 ديسمبر 2024, مؤكدا على "التزام الشركة الكلي بتسوية وضعية جميع زبائنها في اقرب الآجال الممكنة".