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الخطوط الجوية الجزائرية : تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة كوفيد-19 الى غاية نهاية 2024

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 مارس 2024 15:09     الفئـة : مجتمـــع
الخطوط الجوية الجزائرية : تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة كوفيد-19 الى غاية نهاية 2024

الجزائر - تدعو شركة الخطوط الجوية الجزائرية, زبائنها الحاملين لتذاكر سفر غير مستعملة او غير معوضة خلال فترة الازمة الصحية (كوفيد-19) للتقرب من نقاط البيع التابعة لها قبل نهاية شهر ديسمبر 2024 من اجل الحصول على التعويض, حسبما جاء في بيان للشركة.

و اوضح ذات البيان, ان الشركة الوطنية للطيران "تدعو جميع زبائنها الحاملين لتذاكر سفر غير مستعملة او غير معوضة خلال فترة الازمة الصحية (كوفيد-19), للتقرب من نقاط البيع التابعة للخطوط الجوية الجزائرية مرفقين بالوثائق الضرورية, من اجل الحصول على التعويض الخاص بتذاكرهم في اقرب الآجال".

كما أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية انه فيما يخص الزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة، فانهم مدعوون للتقرب مباشرة من نفس الوكالات مرفقين بالوثائق اللازمة للحصول الفوري على تعويض تذاكرهم غير المستعملة".

اما فيما يخص الزبائن الذين اقتنوا تذاكرهم لدى وكالات السفر التي توقفت عن النشاط, فإنها تدعوهم للتقرب من ممثلية الخطوط الجوية الجزائرية الواقعة بالمنطقة التي تتواجد بها تلك الوكالة.

و خلص بيان الشركة في الاخير الى ان اخر اجل لقبول دراسة طلبات الزبائن قد حدد ب31 ديسمبر 2024, مؤكدا على "التزام الشركة الكلي بتسوية وضعية جميع زبائنها في اقرب الآجال الممكنة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 مارس 2024 16:01
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الخطوط الجوية الجزائرية : تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة كوفيد-19 الى غاية نهاية 2024
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 مارس 2024 15:09     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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