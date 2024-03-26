تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى 15 أبريل

وأوضح ذات المصدر أنه, "استجابة لطلبات العديد من المواطنين لتمديد الآجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج و استكمال الإجراءات الإدارية و الصحية المطلوبة, و بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج, تقرر تمديد ذات الآجال إلى غاية يوم الاثنين 15 أبريل على الساعة الثامنة مساء (20:00)".
ودعا الديوان الحجاج الميامين إلى "ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة أعلاه, مع التأكيد أن مختلف المصالح تبقى في خدمتهم خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة و السبت".
كما نبه الديوان --يضيف البيان-- إلى أن ''كل دفاتر الحج التي لم يدفع حجاجها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة''.