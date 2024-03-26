تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى 15 أبريل

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم -

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية -

بوغالي يتحادث بجنيف مع رئيسة الوفد السويدي المشارك في أشغال الإتحاد البرلماني الدولي -

كرة القدم (داخل القاعة للصحافة): فريق وكالة الأنباء الجزائرية يواجه مجمع الإخبارية في ثمن النهائي يوم الخميس -

وقود: عدد السيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود تعدى عتبة المليون في نهاية 2023 -

قرار الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة: نجاح كبير للدبلوماسية الجزائرية -

مجلس الأمة: مولوجي تواصل عرض نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام اللجنة المختصة -

تيسمسيلت : بلعريبي يثمن مجهودات السلطات الولائية في التكفل بملف السكن الهش -

الإدراج الرسمي لأسهم القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر: خطوة تاريخية في مسار الاصلاح البنكي و المالي -

وزير الصحة يشرف على إفتتاح يوم دراسي حول تسيير المنتجات الصيدلانية في المؤسسات العمومية للصحة -

الرئاسة الفلسطينية: القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة للكيان الصهيوني -

وزيرا الصيد البحري والنقل يؤكدان ضرورة تسريع العمل المشترك لتحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري بالموانئ -

ربيقة يدعو إلى القيام ببحوث معمقة لإبراز دور الشهيد العقيد لطفي خلال ثورة أول نوفمبر -

ترحيب دولي واسع بأول قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة -

نقل بحري: برنامج خاص بشهر رمضان لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج -

عطاف يؤكد أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب إنتهى -

صناعة: عون يستقبل برلمانيين عن ولاية سيدي بلعباس -

عطاف يعلن عن الشروع في بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الاممي حول غزة -

الجزائر/روسيا: التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية -