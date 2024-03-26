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تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى 15 أبريل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 مارس 2024 15:01     الفئـة : مجتمـــع
تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى 15 أبريل

الجزائر - تم تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى غاية 15 أبريل, حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني للحج و العمرة, اليوم الثلاثاء في بيان له.

وأوضح ذات المصدر أنه, "استجابة لطلبات العديد من المواطنين لتمديد الآجال الخاصة بعملية دفع تكلفة الحج و استكمال الإجراءات الإدارية و الصحية المطلوبة, و بعد التنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج, تقرر تمديد ذات الآجال إلى غاية يوم الاثنين 15 أبريل على الساعة الثامنة مساء (20:00)".

ودعا الديوان الحجاج الميامين إلى "ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للآجال المحددة أعلاه, مع التأكيد أن مختلف المصالح تبقى في خدمتهم خلال هذه الأيام بما في ذلك يومي الجمعة و السبت".

كما نبه الديوان --يضيف البيان-- إلى أن ''كل دفاتر الحج التي لم يدفع حجاجها التكلفة في هذا الموعد تعتبر ملغاة''.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 مارس 2024 15:58
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تمديد آجال عملية دفع تكلفة الحج واستكمال الإجراءات الإدارية والصحية إلى 15 أبريل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 مارس 2024 15:01     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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