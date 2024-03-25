تيسمسيلت: إرتياح لدى الشباب بقرارات رئيس الجمهورية لصالح الولاية

و أوضح السيد حيداوي في تصريح صحفي, على هامش زيارته الى تيسمسيلت, أن "هذا الارتياح لمسه خلال عديد اللقاءات التي عقدها اليوم مع الشباب ولا سيما فيما يتعلق بأمر رئيس الجمهورية برفع حصة الولاية من السكن الريفي من 3.000 وحدة سكنية إلى 15.000 وحدة".
و ذكر رئيس المجلس الأعلى للشباب أنه "سيتم تنظيم منتدى لشباب الولاية في أقرب الآجال, بالتنسيق مع السلطات الولائية وهذا بعد عقد شباب من المجلس للقاءات مع شباب البلديات ال 22 للولاية".
للإشارة، فقد قام السيد حيداوي لدى نزوله ضيفا على ولاية تيسمسيلت بزيارة لمطعمي إفطار الصائم لكل من جمعية "مفاتيح الخير" ببلدية ثنية الحد وجمعية "قوافل الخير" بعاصمة الولاية, حيث أكد على أن الأعمال الخيرية والتطوعية للشباب خلال شهر رمضان الفضيل تعكس أسمى قيم التكافل والتآزر الاجتماعي المتأصلة بالمجتمع الجزائري".