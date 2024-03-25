افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض المرأة المنتجة الماكثة في البيت

الجزائر - افتتحت اليوم الاثنين بقصر الثقافة مفدي زكريا (الجزائر العاصمة), الطبعة الرابعة لمعرض المرأة المنتجة الماكثة في البيت، وذلك للتعريف بإبداعاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات.

وبالمناسبة, أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, أن هذا المعرض السنوي الذي "دأب قطاع التضامن الوطني على تنظيمه لفائدة السلك الدبلوماسي المتعمد بالجزائر, وهذا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وبالتنسيق مع قطاعي السياحة واقتصاد المعرفة, يعد فضاء للتعريف بالمنتجات الابداعية للمرأة ومساهمتها في التنمية الوطنية".

وبعد ان أبرزت جهود الدولة لمواصلة مرافقة المرأة وترقية مكانتها في مختلف المجالات, أشارت السيدة كريكو إلى أن هذا المعرض يعكس مدى التنسيق الحكومي الهادف الى تحقيق اندماج المرأة المنتجة في الانتاج الوطني, وأنه يندرج في اطار برنامج قطاعي مشترك لدعم انخراطها في الانتاج الوطني.

وأشارت السيدة كريكو الى أن تمكين المرأة في شتى المجالات يعد "التزاما وطنيا", مبرزة "انخراطها في الجهد التنموي الذي باشره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

بدوره, اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمة له، أن هذه التظاهرة "أصبحت سنة حميدة تسهم في التعريف والترويج لما وصلت إليه جهود المرأة الجزائرية المنتجة من إنجازات وإبداعات"، مؤكدا دعم وزارته لـ"جهود المرأة الجزائرية ومساعيها الرامية لتعزيز إسهامها في تحقيق النهضة الوطنية الشاملة".

وذكر السيد عطاف بالأدوار والمسؤوليات التي اضطلعت بها المرأة الجزائرية وجعلتها --كما قال-- "شريكا أساسيا لا غنى عنه في بناء الجزائر الجديدة, مثلما كانت بالأمس طرفا فاعلا في مسيرتي التحرير الوطني وبناء الدولة الوطنية السيدة, القوية والمؤثرة".

وأكد في ذات السياق التزامه بمواصلة دعم هذه التظاهرة، وهذا تماشيا –مثلما أضاف-- مع "الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الجزائرية وتعزيز دورها ودعم انخراطها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة".

للإشارة، فقد حضر افتتاح هذه التظاهرة كل من وزير الاتصال, محمد لعقاب, وزير السياحة والصناعة التقليدية, مختار ديدوش ووزيرة الثقافة والفنون, صورية مولوجي, الى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.