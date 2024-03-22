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كريكو: إطلاق قافلة طبية تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 08:27     الفئـة : مجتمـــع
كريكو: إطلاق قافلة طبية تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين

المدية - أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، كوثر كريكو، يوم الخميس من المدية، على إطلاق قافلة طبية تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.

و تستهدف هذه القافلة الطبية التضامنية حوالي 50 شخصا مسنا من مختلف البلديات الريفية بالمدية, وتشمل أجهزة طبية وتقويمية للعظام, بما فيها أجهزة قياس ضغط الدم و قياس السكر وأطقم أسرة هيدروليكية وهوائية مضادة للاستلقاء وكراسي متحركة.

كما تتضمن نفس القافلة أفرشة و أشياء أخرى موجهة للأشخاص المسنين الذين أحصتهم الخلايا الجوارية التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي والتضامن.

و في تصريح أدلت به بالمناسبة, جددت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة "التزام الدولة بمرافقة الفئات الاجتماعية الهشة وضمان رعايتها عبر هياكل النشاط الاجتماعي, أو من خلال عمليات ومبادرات مماثلة للعملية المنظمة اليوم لفائدة هذه الفئة الهشة من المجتمع".

و بدار الثقافة "حسن الحسني", حضرت السيدة كريكو فعاليات المرحلة التصفوية لمسابقة تلاوة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة, كما سلمت نسخا من القرآن الكريم بتقنية "البراي" لمكفوفين وضعاف البصر بالمنطقة.

و بعدها انتقلت وزيرة التضامن الوطني إلى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لتفقد معرض خاص بمنتجات الصناعة التقليدية, من أطباق تقليدية و منتجات الطرز والفخار ومستلزمات المنازل التي صنعتها أنامل المرأة الماكثة في البيت.

و ذكرت السيدة كريكو أن الهدف من تنظيم مثل هذه التظاهرات هو "تسليط الضوء على عمل المرأة الماكثة في البيت و منحها المرافقة الضرورية لإنشاء مؤسسات صغرى تساهم في دمجها ضمن النظام الاقتصادي الوطني كعنصر خلاق للشغل و الثروة".

بدوره, أكد السيد حيداوي على هامش الزيارة, أن المجلس الأعلى للشباب "يسعى لضمان التجند الدائم للشباب وانخراطه في العمل التضامني والتطوعي, في إطار تشاوري ومنظم ومنسق".

كما أشاد ب "الالتزام القوي والثابت للشباب المتطوع في الحركة الجمعوية الوطنية في الميدان وفي كل الظروف".

آخر تعديل على الجمعة, 22 مارس 2024 10:20
كلـمات مفتـاحيــة :
كريكو: إطلاق قافلة طبية تضامنية لفائدة الأشخاص المسنين
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 مارس 2024 08:27     الفئـة : مجتمـــع   شارك

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